10.06.2019 11:11
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İzlanda'da yaşanan 'tuvalet fırçası rezaleti' ülke basınında da yer aldı

İzlanda

A Milli Takım, EURO 2020 Avrupa Elemelerinde Fransa'yı 2-0 mağlup ettikten sonra İzlanda'ya hareket etti. Milli Takımımız, Reykjavik yakınlarındaki Keflavik Havalimanı'nda yaklaşık 3 saat bekletildi. Emre Belözoğlu'nu tahrik etmek için muhabir gibi davranan birisinin oyuncuya tuvalet fırçası uzatması İzlanda basınında da gündem oldu.

Konya'dan özel uçakla Keflavik'e giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Milli oyuncuların özel eşyaları detaylı şekilde arandı ve futbolcularımız uzun süre pasaport kontrolünde tutuldu.

Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterirken bir başka skandal Emre Belözoğlu'nun açıklama yaptığı esnada gerçekleşti. İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı.

İZLANDA BASINI DA HABER YAPTI

İzlanda basınında Fotbolti, Emre Belözoğlu'na fırça uzatan İzlandalı kişinin Türkler tarafından büyük tepki gördüğünü yazdı. Haberde, Gretarsson'un havaalannında Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan şahsın olduğu zannedilip Türkler tarafından sayısız tehdit içerikli mesaj aldığı belirtildi.

Skandalın ardından İzlandalı spor yazarı Henry Birgir ise, "Sevgili Türkiye. O fırçalı kişi İzlanda medyasından değil." mesajını paylaştı.

"KIZGIN TÜRKLER"

İzlanda'nın en yüksek tiraja sahip gazetelerinden olan Fréttabladid de konuyla ilgili bir haber yayımladı. Emre Belözoğlu'na uzatılan tuvalet fırçasına sinirlenenleri "kızgın Türkler" olarak nitelendiren haber sitesi, İzlandalı birçok gazetecinin hedef tahtasına oturtulduğunu yazdı.

SOSYAL MEDYADAN TEHDİT

Emre Belözoğlu'na tuvalet fırça uzattığı sanılan ve sosyal medyada tepki gören Magnur Einarsson ise "O kişi ben değilim. Bugün havaalanına gitmedim." mesajını paylaştı.

Gretarsson da "Türkiye'den sayısız tehdit mesajları alıyorum. Neler oluyor? Ben o kişi değilim." açıklamasını yaptı.

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YORUMLAR (12)
HÜSO: FIRÇAYI EMREYE UZATMALARI MANİDAR BU DAHA ÖNCE KURGULANMIŞ EMRENİN SİNİRLİ BİRİ OLDUĞU BİLİNEREK OLAY ÇIKSIN DİYE FIRÇA UZATILMIŞ
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SPORTMEN: Sağdan soldan duyduğunuz saçmalıklarla yorum yapmak. Iq level is 10
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BYKAYA: Uefa..fifa..neden bir şey demiyor..neden bir açıklama yok..yoksa bütün bu olanlar normal mi..yoksa biz mi bu ülkeleri karşılarken abartıyoruz özellik tanıyoruz..ızlanda da dahil aynı muameleyi bu ülkede görmeli misliyle..
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CEMAL ERİKLİ: Bizim bildigimiz Emre, Iki -3 Tekme, tokadi basardi.Yaslandimi ne?
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