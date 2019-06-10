İzlanda'daki skandala Türkiye'den tepki: Gereğini yapacağız

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında saygısızlık yapıldı.Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi.

Konya'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı kafilesine, İzlanda'da havalimanında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi uzun bir süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi. Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Emre Belözoğlu'na da açıklama yaptığı sırada tuvalet fırçası uzatıldı.