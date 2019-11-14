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İzlanda'dan 5 gazeteci geldi

Türkiye ile İzlanda arasında oynanan mücadele için İzlanda'dan 5 gazeteci geldi.

14.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 14.11.2019 20:19İzlanda'dan 5 gazeteci geldi
ile arasında oynanan mücadele için İzlanda'dan 5 gazeteci geldi. İzlandalı gazetecilerin yanı sıra İsrail'den 1 ve 'den de 1 basın mensubu maçta görev yaptı.

Euro 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye, İzlanda'yı konuk ederken, bu mücadeleyi takip etmek üzere İzlanda'dan 5 gazeteci Türkiye'ye geldi. Bu basın mensuplarından 2'si özel televizyonda çalışırken, 1'i de özel bir gazetede görev yapıyor. İzlanda devlet televizyonundan 1 kameraman ve 1 de foto muhabiri karşılaşmayı takip eden basın mensupları arasında yer aldı. 5 İzlandalı gazetecinin yanı sıra İsrail'den 1 ve İngiltere'den de 1 basın mensubu karşılaşmaya akredite yaptırdı. - İSTANBUL

İngiltere, Türkiye, İzlanda, Spor

Kaynak: İHA

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