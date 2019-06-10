10.06.2019 17:29
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İzlanda'dan havaalanından resmi açıklama geldi: Türkiye 1 saat 20 dakikada çıktı

İzlanda ulusal havaalanı ve hava navigasyon servis sağlayıcısı ISAVIA, Türk Milli Takımı'nın 1 saat, 20 dakikada havaalanından çıktığını açıkladı.

İzlanda ulusal havaalanı ve hava navigasyon servis sağlayıcısı ISAVIA, A Milli Takımımızın havaalanında yaşadığı krizle ilgili resmi bir açıklama yaptı ve 3 saat beklendiği iddialarının gerçek olmadığını belirtti.

Türkiye'den gelen tüm uçaklarda aynı prosedürün uygulandığını belirten kuruluşun mesajında, "Türkiye Milli Futbol Takımının gelişi ile ilgili haberler üzerine belirtmek gerekir ki, Türkiye Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'na dahil olan havaalanlarının sahip olduğu özel anlaşmalara sahip değil. Buralardan gelen tüm yolcular güvenlik izlemesinden geçmek zorunda. İzlandalı yolcular ve buralardan gelen tüm insanlar, aynı süreçten geçmek zorunda" ifadeleri kullanıldı.

"KİMSEYE İSTİSNA GÖSTERECEK POZİSYONDA DEĞİLİZ"

Kimseye ayrıcalık yapılmayacağı kaydedilirken, "Keflavik Havaalanından geçen yolcuların güvenliği, Isavia'nın en önemli değerlendirinden biridir ve bununla birlikte uluslararası yaptırımlarla da belirlenmiş prosedürler vardır. Bu nedenle Isavia, bu önemli önceliklerde istisna gösterecek pozisyonda değildir" mesajı verildi.

"TAKIM 1 SAAT 20 DAKİKADA ÇIKTI"

Türk Milli Takımı'nın 1 saat, 20 dakikada havaalanından çıktığı vurgulanırken, "Güvenlik nedeniyle yapılan incelemeler genellikle hızlı sonuçlanır ancak dün akşam yaşanan hadisede bagajlarda yer alan elektronik gereçlerin ve sıvıların çok olması nedeniyle sistem bu bagajları inceleme yönünde uyarı verdi. Yine de bu süreç hızlı şekilde çözüldü. Türk tarafının uçağı Keflavik Havaalanı'na 19:40'da iniş yaptı ve son yolcu havaalanından çıktığında saat 21:00'dı. Tüm süreç 80 dakikada tamamlandı" diye belirtildi.

İzlanda'dan havaalanından resmi açıklama geldi: Türkiye 1 saat 20 dakikada çıktı

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YORUMLAR (5)
TÜPÇÜ: Eskiden tüp sıraları varmış ama itibarımız varmış.
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MİSAFİR: simdiye kadar oldugu gibi iki günde unutulur
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T.C.: SİZDE TÜRKİYEDE 1 SAAT 20 DAKİKA BEKLİYECEKSİNİZ MERAK ETMEYİN :)
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LEFT WİNG: Hiçbir şey yapamazsınız İzlanda Avrupa Devleti sana yedirmezler , onu yapacak kadar güçlü ve saygın bir devlet değiliz !
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