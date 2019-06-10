İzlanda Futbol Federasyonu'ndan skandal açıklama: Türk oyuncular abartıyor

A Milli Takım, İzlanda ile oynacağı maç için bu ülkeye gitti. Türkiye kafilesi yaklaşık 3 saat havaalanında bekletilmesi sonrasında tepkiler dinledi. Türkiye'den İzlanda'ya nota verildi. Duruma Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tepki gösterdi.

Ayrıca İzlanda'nın yaptığı bu skandal muameleye sosyal medyadan da çok sert tepkiler geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR İLE GÖRÜŞTÜ

A Milli Takım'ın İzlanda'da yaşandığı skandal muamele sonrasında ülkemizden tepki görmüş hatta Türkiye'den İzlanda'ya nota verilmişti. Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan olaylarla ilgili TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüştü.

Erdoğan, Nihat Özdemir'e, "Şenol Güneş hocamız ve futbolcularımız morallerini yüksek tutsunlar. Türk halkı onların yanında" mesajını iletti.

İZLANDA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN SKANDAL AÇIKLAMA

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson: "Biz de Türkiye'ye geldiğimizde kontrolden geçtik, onlarınkiyle bizimki aynıydı. Bence anormal görünen bir şey yok. Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler" yorumunu yaptı.