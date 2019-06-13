İzlanda maçının rövanşının Mersin'de yapılması için kampanya

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MERSİN'de kent yöneticileri ve sakinleri, başlattıkları sosyal medya kampanyası ile Euro 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Kasım'da oynanacak Türkiye-İzlanda rövanş karşılaşmasını Mersin'e taşımayı hedefliyor. Maçın FIFA ve UEFA standartlarındaki Mersin Arena Stadyumu'nda oynanması için sosyal medyadan kampanya başlatıldı.2013 Akdeniz Oyunları başta olmak üzere farklı branşlarda çok sayıda uluslararası organizasyona ev sahipliğinin yapıldığı ancak A Milli Futbol Takımı'nın resmi maçının oynanmadığı Mersin'de, kent yöneticileri ve sakinleri, gözünü Euro 2020 Elemeleri H Grubu'ndaki İzlanda rövanş maçına çevirdi. Mersinliler, 14 Kasım'daki maçın FIFA ve UEFA standartlarında olan, 25 bin 534 seyirci kapasiteli Mersin Arena Stadyumu'nda oynanması için sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.İLK ÇAĞRI MHP'Lİ ŞİMŞEK'TENKonuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaşımıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) ilk çağrıyı yapan MHP'li Milletvekili Baki Şimşek, "Türkiye-İzlanda maçı Mersin'de oynanmalı. Mersin'de yaşayan, gönlü Ay-Yıldız için atan 2 milyon Mersinli, bir ilçe büyüklüğünde olan İzlanda'ya Türk'ün gücünü göstermeli" dedi.Binlerce beğeni alan paylaşımın ardından kentte 'milli takım' seferberliği başladı. Mersinliler, sosyal medya hesaplarından 'İzlandaMaçıMersine' etiketiyle paylaşımlarda bulunarak, maçın kentlerinde oynanmasını istedi.BAKAN KASAPOĞLU'NA YAZIGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na istek yazısı gönderen CHP'li Milletvekili Ali Mahir Başarır ise milli takıma İzlanda'da gösterilen misafirperverlik dışı tutuma da dikkat çekerek, şunları kaydetti:"Mersin halkı olarak, İzlanda'nın akla mantığa sığmayan ve çağdışı davranışı karşısında, gerçek misafirperverliğin, centilmenliğin, dostluğun ve kardeşliğin nasıl olması gerektiğini göstermek istiyoruz. Bu nedenle, milli takımımızla İzlanda arasında oynanacak olan futbol müsabakasının Mersin'de oynanması vatandaşlarımızı son derce memnun edecek, onurlandıracaktır."'İZLANDA'NIN MERSİN'DE YENEMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'Kampanyaya destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de "Rövanş maçının Mersin'de oynanmasına dair çok yoğun bir talep var. Mersinliler bunu istiyor. Mersin de bunu hak ediyor. Şirin bir sahil şehriyiz. Diğer taraftan uğurlu bir kentiz. Daha önce milli takımlarımız değişik kategorilerde burada müsabakalar yapmışlar ve hiç mağlubiyetleri yok. Bu uğurun devam etmesini diliyoruz ve İzlanda'nın burada, Mersin Arena'da milli takımı yenemeyeceğini düşünüyoruz. Burada galibiyetin Türk milli takımında olacağını düşünüyoruz. Biz de belediye olarak gelen misafirlerimize Mersin'in konukseverliğini göstermesi açısında da bu talebimizi önemsiyoruz. Bir belediye başkanı olarak da şehrimize gelecek A milli takımımızı, seyircilerimizi, İzlanda milli takımını, basın mensuplarını, futbol otoritelerini gayet güzel şekilde ağırlayacağımız ilan ediyoruz ve kendilerini bekliyoruz" dedi.'TURİZM ALTYAPISI MÜSAİT'Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise "İzlanda maçının Mersin'de oynanmaması için hiçbir neden yok. İklim yönünden en güzel iklime sahip bir bölge Mersin. Turizm altyapısı müsait olan bir bölge. Diğer taraftan kullanılmayan bir stadyum var. Akdeniz Oyunları kapsamında yapılmış bir stadyumumuz var. Mersin'de İzlanda maçının yapılmasını bir belediye başkanı olarak istiyorum" diye konuştu.AK Parti Milletvekili Hacı Özkan, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile STK temsilcileri, milli heyecanın Mersin'e taşınmasını istedi.AY YILDIZLILARIN MERSİN'DE FİRESİ YOKÖte yandan Mersin'de 19 Kasım 2013'te oynanan ve son milli maç olarak tarihe geçen özel karşılaşmada ay yıldızlılar, Belarus'u Umut Bulut ve Burak Yılmaz'ın golleri ile 2-1 mağlup etmişti. Bugüne kadar Mersin'de, çeşitli yaş kategorilerinde 15 milli maç oynanırken, 14 karşılaşmayı kazanan milli takım, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.- Mersin