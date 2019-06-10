İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson: Adamın fırça tutması komik

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.

Milli Takım Kaptanı Emre Belözoğlu'na uzatılan ve krizi daha da tırmandıran 'fırça' olayının ardından İzlanda Maliye Bakanı Bjarni Benediktsson sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. İşte bakanın yaptığı o açıklama:

"FUTBOL NEŞE VE EĞLENCE İLE İLGİLİDİR"

"Uluslararası bir havalimanında güvenlik gözetimine dikkat edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bir adamın mikrofon yerine bulaşık fırçası tutması biraz komik ama hakaret değil. Futbol zaten neşe ve eğlence ile ilgilidir."

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