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İzlanda Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da Türkiye A Milli Futbol Takımı'yla karşılaşacak olan İzlanda Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi.

09.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 09.11.2019 18:42İzlanda Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 14 Kasım'da Türkiye A Milli Futbol Takımı'yla karşılaşacak olan Milli Takımı, 'da kampa girdi.

İzlanda kafilesi, Türkiye ile 14 Kasım'da İstanbul'da oynayacağı maçın hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'nde devam ettirecek. 5 yıldızlı bir otelde kampa giren İzlanda, hazırlıklarını burada sürdürecek. Bugün sabah otele yerleşen İzlanda, ilk idmanını teknik direk Lars Lagerback yönetiminde yarın saat 18.00'de yapacak. İzlanda ekibi 13 Kasım'da İstanbul'a gidecek.



Antalya, İzlanda, Spor

Kaynak: DHA

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