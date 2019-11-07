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İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ve Moldova ile oynayacak olan İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı.

07.11.2019 17:45 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:45 İzlanda Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Türkiye ve Moldova ile oynayacak olan İzlanda'nın aday kadrosu açıklandı. Sakatlığı bulunan Gudmondsson ve Gunnarsson listede yer almadı.
EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında Türkiye'ye konuk olacak olan İzlanda'nın aday kadrosu belirlendi. İskandinav temsilcisinde takım kaptanı Gunnarsson ve Gudmondsson sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı.
Kırmızı-mavililerin aday kadrosu şu şekilde:
Kaleciler: Hannes Halldorsson (Valur), Alex Runarsson (Dijon), Ögmundur Kristinsson (Larissa)
Defans: Hjörtur Hermannsson (Brondby), Sverrir Ingi Ingason (PAOK), Kari Arnason (Vikingur) Ragnar Sigurdsson (Rostov), Jon Gudni Fjoluson (Krasnodar), Hördur Björgvin Magnusson (CSKA Moskova ) Ari Freyr Skulason (Oostende) Gudlaugur Victor Palsson (Darmstadt)
Orta saha: Samuel Kari Fridjonsson (Viking), Mikael Neville Anderson (Al-arabi), Runar Mar Sigurjonsson (Astana), Aron Elis Thrandarson (Aalesund), Arnor Sigurdsson (CSKA Moskova), Gylfi Sigurdsson (Everton)
Forvet: Jon Dadi Bödvarsson (Millwall), Kolbein Sigborsson (AIK), Vidar Örn Kjartansson (Rubin Kazan), Alfred Finnbogason (Augsburg)
(İHA)

Moskova, Moldova, Türkiye, İzlanda, Güncel

Kaynak: İHA

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