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İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın A Milli Takım'a konuk olacak İzlanda, hazırlıklarını tamamladı.

13.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:28İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
2020 Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın A Milli Takım'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Erik Hamren, futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı.
Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
İzlanda'da sakatlığı bulunan Vidar Kjartansson, antrenmanda yer almadı.

İzlanda, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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