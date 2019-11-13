Haberler » Güncel » İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı - Haber

İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın A Milli Takım'a konuk olacak İzlanda, hazırlıklarını tamamladı.

13.11.2019 19:39 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:39İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
2020 Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın A Milli Takım'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Erik Hamren, futbolcularla kısa süreli bir toplantı yaptı.
Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, 2 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
İzlanda'da sakatlığı bulunan Vidar Kjartansson, antrenmanda yer almadı.

İzlanda, Futbol, Avrupa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:55 Arsenal ve Manchester United, Merih'i izleyecek
21:55 Küçükçekmece'deki hastanedeki silahlı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
21:54 MEB, ara tatilde öğrenciler için 180 etkinlik belirledi
21:53 Erdoğan-Trump görüşmesi - Çalışma yemeği
21:53 İNGİLİZ AJAN'IN CENAZESİ İNGİLTERE'YE GÖNDERİLDİ
21:53 İstifa istenen Metin Feyzioğlu'na "disiplin" yolu için ilk adım atıldı
21:10 İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar
21:04 Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı
20:29 TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 21:56:25