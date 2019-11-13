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İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçına Antalya'da hazırlandı

Milli takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın karşılaşacağı İzlanda, Antalya'da dört günlük kamp yaptı.

13.11.2019 14:27 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:28İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçına Antalya'da hazırlandı

Milli takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yarın karşılaşacağı , 'da dört günlük kamp yaptı. Konuk ekip, kampın ardından bugün öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki 9'uncu maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek. Karşılaşma saat 20.00'de Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Grupta 15 puanla üçüncü sırada bulunan İzlanda Milli Takımı, liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlılarla oynayacağı maç için 9 Kasım Cumartesi günü Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde kampa girdi. Misafir ekip, buradaki hazırlıklarını basına kapalı sürdürdü. Kapalı kapılar ardında sessiz sedasız son hazırlıklarını yapan İzlanda, bugün öğle saatlerinde Antalya'dan ayrılarak İstanbul'a geldi.

MİLLİ TAKIMA SKANDAL MUAMELEDE BULUNMUŞLARDI

Milli takım, H Grubu'ndaki 4'üncü maçında İzlanda ile 11 Haziran 2019 Salı günü karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma öncesi milli takım kafilesine yönelik skandal uygulama büyük tepki çekmişti.

8 Haziran Cumartesi günü Konya'da oynanan Fransa maçının ardından özel uçakla Keflavik Uluslararası Havalimanı'na giden milli takım kafilesi, ülkeye girişi sırasında İzlandalı görevliler tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti. Yaşananlar büyük gerginliğe neden olurken, ay-yıldızlıların kaptanı Emre Belözoğlu havalimanı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada, Belçikalı 26 yaşındaki Corentin Siamang deneyimli futbolcuya fırça uzatmıştı. Olayların üzerine tuz biber eken davranış Türkiye ile İzlanda arasında diplomatik krize neden olmuştu. Milli takım, havalimanındaki skandalın ve uzun bekleyişin ardından otobüsle başkent Reykjavik'e geçerek kamp için otele yerleşmişti.

İzlanda ise 4 gün önce geldiği Antalya'da hiçbir sorun ile karşılaşmadı. Kampta maç hazırlıklarını yapan İzlanda Milli Takım kafilesi bugün Antalya'dan uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi. Normal iç hatlar gelişten çıkış yapan İzlanda kafilesi, otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.



Türkiye, Antalya, İzlanda, Spor

Kaynak: DHA

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