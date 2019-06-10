İzlanda'nın onaylanmamış havaalanı iddialarına Konyaspor'dan yanıt geldi

Fransa karşılaşmasının oynandığı Konya'da İzlanda'ya giden Milli Takım, 6.5 saatlik uçuşun ardından İzlanda'ya ulaşmış ancak havaalanında da ek güvenlik aramalarından ve pasaport kontrolünden geçirilerek üç saatten daha uzun bir süre boyunca bekletilmişti.

İZLANDA BASINI DA DURUMDAN RAHATSIZ

A Milli Futbol Takımımızın maruz kaldığı bu tutum İzlanda basınında da yer almıştı. İzlanda'da yayın yapan Morgunbladid gazetesi konuyla ilgili olarak, Türk futbolcuların özel güvenlik kontrollerinden geçirilmelerinden ve pasaportlarının titizlikle incelenmesinden rahatsızlık duyduklarını yazmıştı.

Akşam'da yer alan habere göre; Bu sürecin yaşanmasına gerekçe olarak, "Uçuşun, onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan gerçekleştirilmiş olması" gösterilmişti.

Dışişleri kaynakları, İzlanda makamlarıyla sorunsuz geçiş için yapılan yazışmalara karşın bu durumun yaşandığını belirterek, İzlanda'ya nota verilmişti.

Milli Takım'ın oynayacağı kritik karşılaşmanın öncesinde yaşanan krizin ardından Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da İzlanda'ya hareket etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun İzlandalı mevkidaşıyla bir görüşme yapması bekleniyor.

KONYASPOR'DAN ONAYSIZ HAVAALANI İDDİALARINA YANIT

Öte yandan İzlanda basınının Konya Havaalanı'nın 'onaysız' olduğu yönündeki iddiasının ardından Konyaspor'dan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Kulübümüz, UEFA Avrupa Ligi maçları için Konya'dan Portekiz (2) ,Avusturya, Ukrayna, Belçika, Fransa'daki uluslararası havaalanlarına direkt uçuşlar gerçekleştirmiştir." denildi.

2018 YILINDA DA GİTMİŞTİK

Milli Takımımız, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda ile deplasmanda oynadığı maçı için Konya'dan direkt uçuşla Reykjavik'e gitmişti.