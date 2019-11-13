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İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren: "Kazanmaya ihtiyacımız var"

İzlanda Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, Türkiye maçı öncesi yaptığı açıklamada kazanmaya ihtiyaçları olduklarını söyledi.

13.11.2019 17:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:11İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren:
Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren, maçı öncesi yaptığı açıklamada kazanmaya ihtiyaçları olduklarını söyledi.

Euro 2020 Elemeleri'nde Türkiye ile yarın karşı karşıya gelecek olan İzlanda'da Teknik Direktör Erik Hamren ve futbolculardan Kari Arnason, karşılaşma öncesinde basın toplantısında konuştu. Yarın oynanacak olan maçı sabırsızlıkla beklediklerini söyleyen Teknik Direktör Erik Hamren, "İlginç bir mücadele olacak. Kazanmak istiyoruz ve kazanmaya ihtiyacımız var. Zor bir maç olacak. Türkiye etkileyici bir performans sergiledi ve harika sonuçlar aldılar" diye konuştu.

"Beni ilgilendiren bir durum değil"

Antalya'ya inişlerinde ve İstanbul'da gelişlerinde çok iyi karşılandıkları hatırlatılan Erik Hamren, Türkiye'nin deplasmanda oynanan maçta havalimanında gördüğü muameleyle ilgili olarak "Bu beni ilgilendiren bir konu değil, bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Uzun zaman oldu. Bize bağlı olan ya da bizi ilgilendiren bir olay değil. Bizim burada tek odaklanmamız gereken nokta, yarın akşam oynanacak olan maç" ifadelerini kullandı. Hamren bu maç öncesinde Kjartansson'un sakatlığının bulunduğunu da sözlerine eklerken, "Türkiye her zaman büyük bireysel kaliteye sahip olan bir takım. Bugünkü kadronun en büyük farkı, takım halinde daha iyi hareket eden bir oyuncu grubunun olması. Bu durum beni de etkiledi" diyerek sözlerini tamamladı.

Arnason: "Tek şansımız var"

Daha önce Gençlerbirliği forması da giyen Kari Arnason ise Türkiye'nin bu elemelerde çok iyi bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "En önemlisi Fransa'dan 4 puan alarak önemli bir pozisyon sağlamaları. Onların bu performansı bizim de işimizi zora soktu. Benim umudum, yarın akşam burada bir kutlamaya izin verememek için elimizden geleni yapacağımız. Türkiye'nin önünde 2 şans var. Yarın bize karşı oynayacakları maç ve sonrasında Andorra maçı. Ama bizim önümüzde tek bir şans var. Çok zor olacak bizim için ama pes etmiş değiliz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Türkiye, İzlanda, Spor

Kaynak: İHA

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