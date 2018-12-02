İzlanda Teknik Direktörü Hamren: 'Zor Olacak'

EURO 2020 elemelerinde H Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın rakiplerinden biri olan İzlanda
'nın teknik direktörü eşleşmelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
Hamren, grubun kaderinin küçük ayrıntılara bağlı olduğunu kaydederken Türkiye
'yi iyi bir takım olarak niteledi.
İşte Hamren'in açıklamaları;
Türkiye,İzlanda
'Gerçekten iyi oyuncuları olan iyi bir takım Türkiye. Umuyorum ki Türkiye'ye karşı daha önce aldığımız sonuçları tekrar alırız. Fransa
, grubumuzda büyük bir favori. Zor olacak. Küçük ayrıntılar sonuca etki edecek diye düşünüyorum. Gruptan çıkacak takımlar küçük ayrıntılar sonucunda belirlenecek. Ben de İsveçliyim ve Türkiye'nin İsveç'e karşı oynadıkları maçı izledim. Birçok iyi oyuncuları var. Yeni bir jenerasyon inşa ediyorlar ve saygı duyuyorum.'
02 Aralık 2018 Pazar 18:17