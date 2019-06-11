2020 Avrupa Futbol
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki İzlanda- Türkiye
maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Laugardalsvöllur
Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polonya
)
İzlanda: Halldorsson, Hermannsson, Arnason, Ragnar Sigurdsson, Skulason, Gudmundsson, Hallfredsson, Gunnarsson, Bjarnason, Gylfi Sigurdsson
, Bödvarsson
Türkiye: Mert Günok
, Zeki Çelik
, Kaan Ayhan
, Merih Demiral, Hasan Ali Kaldırım
, Dorukhan Toköz
, Ozan Tufan
, Kenan Karaman
, İrfan Can
Kahveci, Hakan Çalhanoğlu
, Burak Yılmaz
Kaynak: AA
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