İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık

İzlanda Milli Takımı'nın güvenlik şefi Vidir Reynisson, Türkiye'deki karşılamayla ilgili açıklama yaptı. A Mili Takım kafilesi EURO 2020 maçı için haziran ayında İzlanda'ya gitmişti. Burada Türkiye kafilesi yaklaşık 1,5 saat havalimanında bekletilmiş, hatta bir turist Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatarak kriz çıkarmıştı.

Türkiye'nin, daha önce yaşananlardan dolayı İzlandalılara misilleme yapmadığı ortaya çıktı. İzlanda Milli Takımı'nın güvenlik şefi Vidir Reynisson, EURO 2020 elemeleri kapsamında geldikleri Türkiye'de kendilerine yapılan karşılamadan memnun kaldıklarını açıkladı.

"TÜRKİYE'DE ADETA ŞIMARTILDIK"

Reynisson, "Buraya gelmeden önce hazırlıklıydık. Türkiye'ye son gelişimizde zaten iyi karşılanmıştık. O yüzden pek kaygılı değildik. Türkiye'deki karşılama harika oldu. Antalya'da kaldığımız oteldeki personel her yönüyle dört dörtlüktü. Adeta şımartıldık."dedi.

Güvenlik şefi, şöyle devam etti: "İzlandalı futbolcuların hepsinin pasaportları tek tek kontrol edildi. Türk yetkililer bunun rutin bir kontrol olduğunu söylediler. Burada bir sorun yok çünkü sonuçta ülkelerinin güvenliğinden sorumlular. Biz de bu yüzden üzülmedik, gülümsemeyle karşıladık."

Antalya'dan geçtikleri İstanbul'da kendilerini bekleyen atmosferi de yorumlayan İzlanda Milli Takımı Güvenlik Şefi, "Binlerce insanın doldurduğu tribünlerde, dünyanın en gürültülü statlarından birinde oynayacağız. Burada oynamak ve buradan üç puanla ayrılmak heyecan verici olacak." diye konuştu.