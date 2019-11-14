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İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık

İzlanda Milli Takımı'nın güvenlik şefi Vidir Reynisson, A Milli Takım'ın ülkelerinde 1,5 saat bekletilmesi ve Emre Belözoğlu'na fırça uzatılmasının aksine, "Türkiye'deki karşılama harika oldu. Antalya'da kaldığımız oteldeki personel her yönüyle dört dörtlüktü. Adeta şımartıldık." ifadelerini kullandı.

14.11.2019 15:15 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:16

Milli Takımı'nın güvenlik şefi Vidir Reynisson, 'deki karşılamayla ilgili açıklama yaptı. A Mili Takım kafilesi EURO 2020 maçı için haziran ayında İzlanda'ya gitmişti. Burada Türkiye kafilesi yaklaşık 1,5 saat havalimanında bekletilmiş, hatta bir turist Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatarak kriz çıkarmıştı.

Türkiye'nin, daha önce yaşananlardan dolayı İzlandalılara misilleme yapmadığı ortaya çıktı. İzlanda Milli Takımı'nın güvenlik şefi Vidir Reynisson, EURO 2020 elemeleri kapsamında geldikleri Türkiye'de kendilerine yapılan karşılamadan memnun kaldıklarını açıkladı.

"TÜRKİYE'DE ADETA ŞIMARTILDIK"

Reynisson, "Buraya gelmeden önce hazırlıklıydık. Türkiye'ye son gelişimizde zaten iyi karşılanmıştık. O yüzden pek kaygılı değildik. Türkiye'deki karşılama harika oldu. 'da kaldığımız oteldeki personel her yönüyle dört dörtlüktü. Adeta şımartıldık."dedi.

Güvenlik şefi, şöyle devam etti: "İzlandalı futbolcuların hepsinin pasaportları tek tek kontrol edildi. Türk yetkililer bunun rutin bir kontrol olduğunu söylediler. Burada bir sorun yok çünkü sonuçta ülkelerinin güvenliğinden sorumlular. Biz de bu yüzden üzülmedik, gülümsemeyle karşıladık."

Antalya'dan geçtikleri İstanbul'da kendilerini bekleyen atmosferi de yorumlayan İzlanda Milli Takımı Güvenlik Şefi, "Binlerce insanın doldurduğu tribünlerde, dünyanın en gürültülü statlarından birinde oynayacağız. Burada oynamak ve buradan üç puanla ayrılmak heyecan verici olacak." diye konuştu.

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İzlandalılar Türkiye'deki karşılamadan çok memnun kaldı: Şımartıldık

Antalya, İzlanda, Türkiye, Spor


HABER YORUMLARI (29)
EDAA:Bu alçakları kaç kuruşluk adam bunlar bunları neden şımartıyoruz. Bunlar insanlıktan anlamazlar boşuna. Adamlık dersi vermeyin. Onlar kendinden başkasına insanlık yapmazlar.
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EBRUU:Bu şerefsizler insanlıktan anlamaz. Aşağılayacaksın bunları. Osmanlı bunların Kralını kendi veziri ile eş tutardı aşağılarlardı bınları. Bunlarda insanlık yok. Emin olun aynısını yine yaparlarlar.
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VATANDAŞ:ABD mektup krizinde ülkelerin denkliğinden bahsediliyor ki bende tamamen katılıyorum. Eeeee bu neyin nesi. Onlara cevabı vereceksiniz kardeşim. O adamlar bizi yerin dibine soksun, eziyet etsin sonra yok bize yakışmaz krallar gibi karşılayalım. Ben katılmıyorum ve onlara da misliyle karşılık verilmesini beklerdim. Üzüldüm.
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JOHN WİCK:Enes Kanter gebertilmeli
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KARA:bir de sizi gol manyağı yaparsak şımara şımara güle güle gidersiniz :))))
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TÜRKİYE:!!!! BİZİM OYUNCULARA YAPILDIGI GİBİ YAPILMASI GEREKİYORDU !!!!
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ADINIZI YAZIN:Akşam şımartıcaz inşallah daha da çok :)
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DYNAMO:YAPTIKLARININ KARŞILIĞI VERİLMELİYDİ. . .
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MEHMET:Helal olsun kötüye iyilikle karşılık vermek ona verilecek en büyük cezadır İşte müslüman farkı
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ASLI:Gayet misafirperver olup, onları sahaya gömelim, bize yakışan budur.
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