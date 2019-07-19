Haberler» Güncel» Haber

İzledikleri televizyon patladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, izledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı.

19.07.2019 02:03 İzledikleri televizyon patladı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde, izledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı.
Yangın, gece saatlerinde Orhaniye Mahallesi Demircioglu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında çıktı. İddiaya göre, Mehmet Çoban ve ailesi oturma odasında televizyon izlerken, bir anda televizyon patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın tüm odayı sardı. Zemin kattan duman yükseldiğini gören komşular ailenin yardımına koştu. Alevlerin sardığı odada mahsur kalan aileyi kurtaran komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
Orhaniye, İnegöl, Güncel

Son Dakika Haberleri
03:52   DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA ŞÜPHELİ ÖLÜM
03:23   "Kapalı devre sistemlerde alabalık yetiştiriciliği" eğitimi
03:12   Özbekistan'da Okçuluk Federasyonunun yeni tesisleri açıldı
02:51   Bulgaristan'da TÜRKSOY Gençlik Korosu'nun konseri
02:46   Yurt dışından getirilen telefon harçları bin 500 liraya yükseltildi
02:39   DHA YURT BÜLTENİ-21
02:39   Düzce'de sel 23 köy yolu kapandı, mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı