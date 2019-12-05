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İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile vatandaşın görüşleri alınıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne (İZDES) ilişkin, "Amacımız bir empati yapmak.

05.12.2019 22:55 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:58
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, bakanlığın İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ne (İZDES) ilişkin, "Amacımız bir empati yapmak. Yaptığımız çalışmaların vatandaşlarımız tarafından nasıl göründüğünü görmek, onların görüş, düşünce, önerilerini de almak." dedi.
Çataklı, Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla oluşturulan İZDES çalışma programı kapsamında illeri ziyaret ettiklerini söyledi.
Birinci aşamada 81 ilin ziyaretlerinin gerçekleştirildiğini ifade eden Çataklı, şöyle devam etti:
"Buradan değerlendirmeler yapılmıştı. Şimdi bu yıl da bunun ikinci aşamasına geçmiştik. Buradaki ikinci aşamanın temel teması da vatandaş odaklı hizmet seferberliğiydi. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılarımızın başkanlığında, birimlerimizden yöneticilerin de katılımıyla illerimizi ziyaret ediyoruz. Bugün 62'nci ilimiz, yıl sonuna kadar da 81 ilimizi tamamlamış olacağız."
Çataklı, uygulamanın hedefleriyle ilgili bilgi vererek, "Ne yapıyoruz? Birincisi merkezden taşraya sağlıklı bilgi vererek, taşradan da merkeze sağlıklı dönüşleri sağlamak, ihtiyaçları, eksiklikleri yerinde tespit etmek. Yine taşradaki arkadaşlarımızın görüşleri, düşüncelerini birinci ağızdan almak ve değerlendirmek, uygulama birliği sağlamak." diye konuştu.
Bu kapsamda Giresun'a gelerek yürütülen çalışmalarla ilgili genel bir değerlendirme yaptıklarını aktaran Çataklı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlarla da bir araya gelerek görüş alacaklarını kaydetti.
Doğrudan kendilerinden hizmet alan vatandaşlarla da görüşmenin önemine işaret eden Çataklı, "Amacımız bir empati yapmak. Yaptığımız çalışmaların vatandaşlarımız tarafından nasıl göründüğünü görmek, onların görüş, düşünce, önerilerini de almak. Böylelikle varsa almamız gereken tedbirler onları bir gözden geçirmek." dedi.
İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile vatandaşın görüşleri alınıyor

Süleyman Soylu, Güncel

Kaynak: AA


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