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İzlenim | DEVA Partisi kutuplaşmaya deva olur mu?

125 sayfalık Parti programı ve tüzüğün kamuoyuna açıklandığı toplantıda Ali Babacan’ın okuduğu ilkeler, üzerinde çok çalışıldığı izlenimini veren, klişelerin ötesine geçen, kişileri değil politikaları öne çıkaran bir tablo sundu

12.03.2020 08:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:15
İzlenim | DEVA Partisi kutuplaşmaya deva olur mu?
AK Parti döneminde ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı üstlenmiş olan ve geçtiğimiz temmuz ayında partisinden istifa eden Ali Babacan yeni kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi'nin (DEVA) tanıtımını Ankara 'da Bilkent Otel'de düzenlenen bir toplantı ile yaptı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz aralık ayında yine aynı salonda tanıtımını yaptığı Gelecek Partisi'nin ardından DEVA Partisi'nin kurulması, AK Parti'nin kurucu tabanından kopuş olmanın ötesinde, ağırlıklı olarak muhafazakar-merkez sağ seçmenin gidişatta kendi yaşamlarına dokunan sorunlar karşısındaki itirazlarını ortaklaşa yükselttiği mecraların arttığı anlamında yorumlanıyor. Bu da toplumdaki suskunluk sarmalını siyaset yoluyla kırmanın önemli bir enstrümanı olabilir.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Ali Babacan, AK Parti, Ankara, Dünya

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