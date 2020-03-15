İzlenim | İngiltere'nin koronavirüs stratejisi: Doğal yayılımına bırak, bağışıklık oluşmasını bekle
İngiltere, koronavirüsle mücadelesinde Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve birçok Avrupa ülkesinden farklı bir strateji izleyeceğini açıkladı. Sürü bağışıklığı ile risk grubu düşük olanların virüse yakalanması ve böylelikle virüse karşı toplumsal bağışıklığın artması amaçlanıyor.
15.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:18
İngiltere yeni tip koronavirüs Covid-19 ile mücadelede Çin, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve birçok Avrupa ülkesinden farklı bir strateji izleyeceğini açıkladı. Ülkede günlük hayatı kısıtlayan tedbirler oldukça az ve bunlar kişisel iradeye bırakılmış durumda. Ağır vakalar haricinde virüs testinin yapılmaması politikası da uygulamada. Tüm bunların, İngiltere'de milyonlarca kişinin Covid-19'e yakalanma riskini arttırmasından endişe ediliyor.
Oğlumun arkadaşının doğum gününde velilerle koronavirüs konuştuk
Cumartesi günü altı yaşındaki oğlumun sınıf arkadaşının kapalı çocuk havuzunda düzenlenen doğum günü partisine katıldık. Partiyi düzenleyen veli koronavirüs salgınından çekinerek son dakikada davete icabet etmek istemeyenleri anlayışla karşılayacağına dair bir mesaj göndermişti. Ancak bütün davetliler oradaydı. Havuz eğlencesinin ardından çocuklar ve velileri pasta kesip bir şeyler atıştırmak üzere penceresi bile olmayan küçük bir odada toplandık. Günün konusu doğal olarak koronavirüs salgınıydı. Konuşmalarda bu konudaki en önemli tedbirin el yıkamak ve dezenfektan sıvı kullanmaktan geçtiğini düşünen veliler, okulların kapatılmasını ise doğru bir karar olarak görmediklerini sıklıkla dile getirdi.
Oğlumun arkadaşının doğum gününde velilerle koronavirüs konuştuk
Cumartesi günü altı yaşındaki oğlumun sınıf arkadaşının kapalı çocuk havuzunda düzenlenen doğum günü partisine katıldık. Partiyi düzenleyen veli koronavirüs salgınından çekinerek son dakikada davete icabet etmek istemeyenleri anlayışla karşılayacağına dair bir mesaj göndermişti. Ancak bütün davetliler oradaydı. Havuz eğlencesinin ardından çocuklar ve velileri pasta kesip bir şeyler atıştırmak üzere penceresi bile olmayan küçük bir odada toplandık. Günün konusu doğal olarak koronavirüs salgınıydı. Konuşmalarda bu konudaki en önemli tedbirin el yıkamak ve dezenfektan sıvı kullanmaktan geçtiğini düşünen veliler, okulların kapatılmasını ise doğru bir karar olarak görmediklerini sıklıkla dile getirdi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, İngiltere, Dünya
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