İzlenim | İtalya: Vebalı muamelesi görmeye ve göstermeye alışmanın gölgesinde karantinada yaşamak
İtalya'nın Milano kentinde yaşayan bir Türk gazetecinin karantina günlerindeki izlenimleri
18.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:12
Şubat'ın 21'inde yeni tip koronovirüs nedenli ilk ölüm haberi geldiğinde Çin'le bir şekilde münasebeti olan birilerini ilgilendiren müstesna bir vaka olarak algılanmıştı. Daha sonraki günlerde sayı üçe çıksa da, birkaç gün aynı sayıda kalınca kimse bugünleri aklının ucundan dahi geçirmemişti.
Zaten bu tarz salgın haberleri uzaklardan gelirdi. Karantina da başka coğrafyalara, kıtalara ait bir kavramdı. Hem İtalya , Eurostat verilerine göre önlenebilir ölüm ve yaşam beklentisi açılarından Avrupa'nın en iyi ikinci sağlık sistemine sahipti.
Zaten bu tarz salgın haberleri uzaklardan gelirdi. Karantina da başka coğrafyalara, kıtalara ait bir kavramdı. Hem İtalya , Eurostat verilerine göre önlenebilir ölüm ve yaşam beklentisi açılarından Avrupa'nın en iyi ikinci sağlık sistemine sahipti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Karantina, İtalya, Dünya
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