İzleyenleri Ders Çalışmaya Motive Ettiğini İddia Eden Garip Trend: Study With Me

Kaynak: WebTekno

Dünyanın en büyük video platformlarından biri olan YouTube, son zamanlarda gittikçe yaygınlaşan bir trendle karşı karşıya. Başkalarının ders çalışma videoları "Study With Me" (Benimle Ders Çalış) başlıklarıyla paylaşılıyor ve büyük izlenme sayılarına ulaşıyor.Başkalarının ders çalışmalarından bir şeyler öğrenebileceğinizi ya da anlattıklarından bir not çıkarabileceğinizi düşünüyorsanız yanıldığınızı şimdiden söyleyebiliriz. Bu videolarda ders çalışan kişi hiçbir şekilde konuşmuyor ve yalnızca ders çalışıyor. Bu sayede insanları ders çalışma konusunda motive ettiğini iddia eden kişiler motive amaçlarına ulaşıyor mu şu an için bilinmiyor ancak büyük bir kitleye hitap ettikleri bir gerçek.YouTube'da 25 dakikadan başlayarak 10 saate kadar çıkabilen videolar bulunuyor. TheStrive Studies isimli bir kanalın bir videosu 2,2 milyon izlenmeyi buldu bile. Bir konu üzerinde çalışırken kendini videoya çeken kadının konuşmadığı videonun bu kadar izlenmesi ise büyük bir ilgi topladı.Bu tarz videolar çeken birçok kanal bulunsa da başka bir örnek olarak UnJaded Jade isimli YouTube kullanıcısı gösterilebilir. Yalnızca bu tarz içerikler üretmeyen kullanıcı, kendi standart içeriklerinde 100 bin gibi izlenmelere ulaşsa da ders çalışma videolarındaki izlenmeler 450 bin gibi değerlere ulaşmış durumda.Ders çalışma konusunda motivasyon eksikliği çeken insanları fazlasıyla kendine çeken bu içerikler daha da yaygınlaşacak mı şu an için bilinmiyor ancak şu anda bu tarz içeriklere olan ilginin fazlasıyla büyük olduğunu söyleyebiliriz.