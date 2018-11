İzmarit ve Ayak İzinden Yola Çıkıp 265 Olayı Aydınlattılar

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:30



NECAT HAZAR - Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faili meçhul cinayet ve olayları aydınlatmak amacıyla iki yıl önce kurulan "özel ekip", birbirinden ilginç yöntemlerle 2018 ve öncesine ait 265 olayı çözdü.Vali Murat Zorluoğlu ve Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'nin talimatıyla 2016'da kurulan özel ekip, yeri geldiğinde çobanlık, fırıncılık, çöpçülük yaparak yıllar önce yaşanmış olayların tozlu raflardaki dosyalarını tek tek ele alarak aydınlatmaya başladı.Türkiye'nin farklı yerlerinde görev yapan alanında uzman memurlardan oluşturulan ekip, yeni yaşanan olayların yanı sıra uzun zamandır aydınlatılamayan faili meçhul cinayetlerin üstüne giderek zanlıların adalete teslim edilmesini sağladı.Dosyalardaki tüm detayları sabırla değerlendiren, kumaş parçası, izmarit, ayak izi, kıl gibi en küçük delilleri bile göz ardı etmeyen, olayların yaşandığı yere tekrar giderek yeni delillerin izini süren polisler, deneyimlerini gelişen teknolojik imkanlarla birleştirerek, faili meçhul cinayetlerin yanı sıra kamuoyunu olumsuz etkileyen, toplum hafızasında yer etmiş, infial yaratan 265 olayı aydınlatmayı başardı.Özveri ve kararlılıkla yürüttükleri çalışmalar sonucu elde ettikleri verileri bir "yapboz" gibi birleştirerek dosyaların üzerindeki karanlık perdeyi aralayan polisler, 2006-2018 döneminde yaşanan 41 faili meçhul cinayeti aydınlattı.Özel ekibin açıklığa kavuşturduğu dosyalarla ilgili gözaltına alınan 607 şüpheliden 186'sı tutuklandı."Her türlü kılığa giriyoruz"Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Komiser Yardımcısı Serdar Bolat, AA muhabirine, raflarda kalan, çözülememiş cinayetlere ilişkin dosyaları "namus" gibi görerek çözmeye çalıştıklarını söyledi.Olayları aydınlatmak için bazen günlerce eve gidemediklerini, her türlü kılığa girdiklerini belirten Bolat, dosyaları ele alırken "nakış işler" gibi özenle hareket ettiklerini, her türlü ayrıntıyı özenle incelediklerini vurguladı.Van'da 2018'de yaşanan 9 cinayeti çözdüklerini anlatan Bolat, şöyle konuştu:"En son 2012'de yaşanan faali meçhul bir öldürme olayımız vardı. Erciş Cumhuriyet Savcılığı ve müdürlerimizin talimatıyla özel ekibimiz çalışmaya başladı. Arkadaşlar yeri geldi Erciş'te haftalarca kaldı ve olayı çözüme kavuşturdu. Bizim için önemli olan kurduğumuz özel ekiple çözülmemiş cinayet bırakmamak. Ölenleri geri getiremeyiz ama kamunun vicdanını rahatlatmak, ölen kişinin ailesinin acısını biraz olsa da hafifletmek için cinayet dosyalarımızı 'namus' olarak görüyor ve en ince ayrıntısına kadar ortaya çıkarmaya çalışıyoruz."Oğlunun katilini yakalayan polislere teşekkür ettiVan'ın Erciş ilçesinde 12 Ocak 2016'da bir akaryakıt istasyonunda pompa tamiri yaparken, istasyonun eski ve yeni sahipleri arasında çıkan silahlı kavgada ölen Zafer Yaşin'in dosyasını ele alan özel ekip, 3 aylık çalışma sonucu failleri tespit etti.Olayla ilgili Van ve Erciş'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü tutuklandı.Ölen Yaşin'in anne ve babası, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve Asayiş Şube Müdürü Salih Murat Kara'yı ziyaret ederek 2 yıl sonra olayın aydınlatılmasını sağlayan polislere teşekkür etti.Anne Arzu Yaşin, "Bugünü doğduğum gün sayıyorum. Devletimizden tek isteğim var bu canilerin hak ettikleri cezaları almaları. Cinayet bürodaki müdürümüze ve ekibine teşekkür ediyorum. Hepsi bana kardeşim gibi davrandılar, olayın çözüleceğini söylediler. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.Baba Fikret Yaşin de zanlıların yakalanmasının acılarını az da olsa hafiflettiğini belirterek, "Bu başarı beni çok mutlu etti. Allah onların yardımcısı olsun. Buna inandım ki devletimizin aşamayacağı hiçbir zorluk yoktur. Devletimiz güçlü bir devlettir." diye konuştu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara ise özel ekibin aylarca, titizlikle bu tür cinayetlerin üzerinde çalıştığını, şu ana kadar çözülemeyen birçok cinayetin çözüldüğünü söyledi.Ekibe her türlü desteğin verildiğini vurgulayan Kara, "Memur arkadaşlarımız yeri geldi köyde çoban, fırıncı oldu, gerektiğinde çöpçülük bile yaptı. Erciş ilçemizde işlenen bir cinayetin halen çözülmediği ve annenin failleri soruşturduğunu söylediklerine çok üzülmüştüm. 3 aylık bir çalışma ve en sonda güzel bir operasyon ile suçlular yakalandı." ifadesini kullandı.Yanmamış kilim parçasından cinayeti çözdülerErciş ilçesinde 21 Temmuz 2016'da yakılarak öldürülen Mehmet Alkan'ın katillerinin yakalanması için çalışma başlatan özel ekip, olay yerindeki incelemesinde cesedin sarılı olduğu kilimin bir parçasının yanmadığını fark etti.Cesedin bulunduğu yerden ayakkabı izi örneklerini alan ekip, cesedin sarılı olduğu örtünün F.B'nin olaydan kısa süre önce eşyalı olarak kiraladığı evden kayıp olduğunu, alınan ayakkabı izlerinin de şüphelilerden F.B. ve M.B.'nin ayakkabılarındaki izlerle benzerlik gösterdiğini tespit etti.Cinayete ilişkin Erciş ve İzmir'de 4 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli yakalandı.Özel ekip ayrıca, İpekyolu ilçesinde boş arazide bulunan kadın cesedi, Hakkari'de 7 yıl önce işlenen cinayet, Van'da 10 Eylül 2006'da Mustafa Seyhan'ın kesici aletle öldürülmesi gibi olayları da aydınlatarak suçluların yakalanmasını sağladı.