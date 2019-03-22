İzmir 10 Evin Kurşunlandığı Mahallenin Muhtarı Pubg ile İlgili Olabilir

Kaynak: DHA

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Lale Mahallesi'ndeki 10 farklı ev ve bir otomobil, yaklaşık bir aydır farklı zamanlarda ateşlenen kurşunların hedefi oldu. Mahalle Muhtarı Sumru Benligül (35), mahallede, son zamanların gözde oyunu PUBG çılgınlığı olduğunu ifade ederek, kurşunlama olaylarının bu oyuna özenmeyle alakalı olabileceğini söyledi.Gürçeşme semtindeki Lale Mahallesi'nde bulunan 10 farklı ev ve bir otomobil, son bir aydır çeşitli tarihlerde ateşlenen silahlardan çıkan kurşunların hedefi oldu. Korktuklarını ve gönül rahatlığıyla dışarıya çıkamadıklarını ifade eden mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine, polis konuyla ilgili soruşturma başlattı. Evine kurşun isabet eden mahalle sakinlerinden elektrikçi 47 yaşındaki Saadettin Uysal, Evimizden dışarıya çıkmaya korkar olduk. Hiçbir mahalleli çoluğunu çocuğunu dışarıya çıkarmıyor. Bu mahallede çocuk sesi eksik olmazken, şimdi kurşun isabet edecek diye kimse dışarı çıkmıyor. İlla birisi öldükten sonra mı bulunacak bu silahları ateşleyenler. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu diyerek yaşadıkları korkuyu dile getirdi. Evine kurşun isabet eden bir diğer mahalle sakini, tekstil işiyle uğraşan 23 yaşındaki Samet Akkuzu, son olayın 3 gün önce yaşandığını belirterek, Allahtan kurşunun isabet ettiği yerde hiç kimse yoktu. Bir tane kurşun birisine isabet etse herkes ayağa kalkacak, illa bu mu bekleniyor dedi.'PUBG' İLE ALAKALI OLABİLİRMahallenin Muhtarı Sumru Benligül ise, konuyla ilgili ilginç bir açıklamada bulundu. Mahallede her yaştan insanın PUBG isimli oyunu oynadığını ve bunun bir çılgınlık derecesinde olduğunu belirteren Benligül, Ben, kurşunlama olaylarının bununla alakalı olabileceğini düşünüyorum. Bu oyuna özenmeyle alakalı bir durum olabilir. Polis araştırıyor ama henüz bir sonuç elde edebilmiş değiliz. Önümüz yaz, bu mahallede insanlar yazın hep dışarıda olurlar. Eğer bu şekilde devam ederse, birisi vurulabilir. Bir an önce bu olayların faillerinin bulunmasını istiyoruz diye konuştu. Polisin başlattığı soruşturma sürüyor.