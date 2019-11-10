Haberler » Güncel » İzmir 10 kasım'da ata'ya özel anma - Haber

İzmir 10 kasım'da ata'ya özel anma

10 Kasım'da Ata'ya özel anmaİSTEK Kuşadası Okulları'nın öğrencileri, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde Ata'yı özel koreografi ile andı.

10.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:06
10 Kasım'da Ata'ya özel anma
İSTEK Okulları'nın öğrencileri, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81'inci yıl dönümünde Ata'yı özel koreografi ile andı. Siyah kıyafetler giyen öğrenciler, okul bahçesinde saat kadranındaki 09.00 şeklini ve 1938 yazısını oluşturdu. Öğrenciler, saat Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu 09.05'e geldiğinde sirenler çalarken 1938 yazısında sonsuzluk şeklini oluşturdu. İstekli öğrenciler ve öğretmenler çok özel koreografiyi üzerinde Atatürk'ün resminin bulunduğu ay-yıldızlı bayrağı açıp kalp şekli ve "Özlemle" yazısıyla tamamladı.
İzmir 10 kasım'da ata'ya özel anma

Mustafa Kemal Atatürk, Kuşadası, 10 Kasım, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:28 KADIKÖY'DE 6.5 KİLOMETRELİK "ATA'YA SAYGI ZİNCİRİ" OLUŞTURULDU
13:28 Büyük Önder Atatürk, Manisa'da anıldı
13:22 Mudanya, Atatürk'ü özlemle andı
13:26 Küçükçekmece'de ayakkabı hırsızlığı kamerada
13:26 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
12:04 93 yaşındaki Hasan Dede, Atatürk anıtında çalışma yapılmasını istedi: Uykularım kaçıyor
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:29:25