İzmir 10 Kişilik Grup Doktora Saldırdı, Esnaf Kurtardı

10 kişilik grup doktora saldırdı, esnaf kurtardı İzmir
'in Bornova
ilçesindeki Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde, hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Doktor Nuri Ersoy
Yoğurtçuoğlu ile onu korumak isteyen, mesai arkadaşı Doktor Elif Çağlayan
Türk'ün eşi sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk
, yaklaşık 10 kişi tarafından darp edildi. Doktor Yoğurtçuoğlu'nun burnu kırılırken, öğretmen Ali Türk'ün de kafatasında zedelenme meydana geldi.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Mevlana
Mahallesi 29 No'lu Yunus Emre Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'na gelen B.K. isimli kadın, hasta olduğunu söylediği kocasına ilaç yazdırmak istedi. Ancak Yoğurtçuoğlu, hastayı görmeden ilaç yazmasının hukuken mümkün olmadığını söyledi. İddiaya göre, bunun üzerine kadın hakaretler yağdırarak, odadan çıktı. Bir süre sonra sağlık merkezine gelen B.K.'nın kocası doktora vurdu. Araya girenlerin ayırmasının ardından sağlık merkezinden ayrılan M.K. daha sonra beraberindeki 9-10 kişilik grupla tekrar gelip, Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu'nu darp etti. Bu sırada, doktor olan eşi Elif Çağlayan Türk'ü alıp, birlikte eve gitmek üzere sağlık ocağına gelen sosyal bilgiler öğretmeni Ali Türk, kavgayı ayırmak istedi. Ancak öfkeli grup Türk'e de saldırdı. Başına darbe alan Türk'ün kafatasında zedelenme meydana geldi. Kavga, Aile Sağlığı Merkezi'nin çevresindeki esnafın müdahalesiyle son bulabildi.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Olayın ardından, Yoğurtçuoğlu ve Türk polis merkezine giderek saldırganlardan şikayetçi oldu. Soruşturma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralanan Yoğurtçuoğlu ve Türk'ün tedavileri ise Ege Üniversitesi Hastanesi
'nde yapıldı.
'HEPİMİZİ DARP ETTİLER'
Yaşadıkları durumla ilgili konuşan Doktor Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu, Olay, kocası için ilaç yazdırmak isteyen bir hastaya bunun usulsüz olduğunu söylememle başladı. Daha sonra kocası geldi ve ileri geri konuşmaya başladı. Sonra da saldırdı. Kendisini gönderdik ve ama sonra daha kalabalık şekilde geri geldiler. Beni, mesai arkadaşlarımı, kavgayı ayırmak isteyenleri, hepimizi darp ettiler dedi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Nuri Ersoy, Güncel
Kaynak: DHA