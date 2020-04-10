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İzmir -16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında

16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasındaİZMİR'in Konak ilçesinde, telefon tamiri yapan dükkana müşteri gibi gelen B.Y.(16), iş yerine emaneten bakan kişinin dikkatsizliğinden faydalanarak camekandaki bir telefonu çaldı.

10.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:13
16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında
İZMİR'in Konak ilçesinde, telefon tamiri yapan dükkana müşteri gibi gelen B.Y.(16), iş yerine emaneten bakan kişinin dikkatsizliğinden faydalanarak camekandaki bir telefonu çaldı. Daha sonra farkedilen hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli genç ise çaldığı telefonu satarken yakalandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Konak ilçesindeki Üçyol semtinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bir telefon tamir dükkanına müşteri gibi gelen B.Y., telefonunu tamir ettirmek istedi. İş yerine emaneten bakan kişiyi oyalayıp, dikkatini dağıtan B.Y., camekanlı bölümde bulunan bir cep telefonunu çaldı. Hiç bir şey olmamış gibi hareket eden B.Y., daha sonra iş yerini terk etti.
Kısa süre sonda iş yerine gelen Mustafa Kaya, camekanda bir telefonun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Kaya, yaptığı incelemede B.Y.'nin telefonu çaldığını belirledi. Bunun üzerine Mustafa Kaya, polisi arayarak şikayetçi oldu. Kaya'nın verdiği eşgal üzerine harekete geçen ekipler, B.Y.'yi çaldığı telefonu başka bir telefoncuya satmaya çalıştığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan B.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
İş yerine müşteri kılığında gelen B.Y.'nin camekandaki telefonu çaldığı anlar iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerine gelen B.Y., emaneten iş yerine bakan kişiyi oyalarken, bir yandan da önünde bulunan camekanı yavaşça açarak, bir telefonu alıyor ve cebine koyduktan sonra iş yerinden ayrılıyor. İzmir -16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Etiketler: Konak, Güncel
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