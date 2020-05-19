İZMİR 19 Mayıs'ı harmandalı oynayarak kutladılar

19 Mayıs'ı harmandalı oynayarak kutladılarİZMİR Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu öğretmenleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını harmandalı oynayarak kutladı.

İZMİR 19 Mayıs'ı harmandalı oynayarak kutladılar
19.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 18:02
19 Mayıs'ı harmandalı oynayarak kutladılar
İZMİR Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu öğretmenleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını harmandalı oynayarak kutladı.
Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, halk oyunları öğretmeni Mustafa Ok yönetiminde okulun ve önünde diğer öğretmenlerde evlerinde video çekerek bayram coşkusunu yaşatmak için bir halk oyunları gösterisi hazırladı. Beden eğitimi öğretmenleri Hayri Yavuz, Halil Dolgun, Rahşan Görüşken, Türkçe öğretmenleri Neşe Yılmaz, Yeşim Sezen Demirelli, İngilizce öğretmenleri Belgin Karcı, Dilek Oktay Yazıcıoğlu, Raile Gençay, matematik öğretmeleri Figen Vural, Hayriye Güngör ve bilişim teknoloji öğretmeni Milay Ayyıldız Derman hazırladıkları videolarıyla bayram kutlamalarına destek verdi. Öğrenciler de bayram için hazırladıkları çeşitli etkinlik videolarıyla kutlamalara katıldı. Hazırlanan videolar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de, gençlere yönelik sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzdur. Bu büyük sorumluluğun bilinciyle, daha çok çalışmalı, ülkenize ve milletinize faydalı bireyler olmaya gayret etmelisiniz" açıklamasını yaptı.
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Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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