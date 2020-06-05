İZMİR 2 arkadaş, tartıştıkları kişi tarafından tabancayla vuruldu

2 arkadaş, tartıştıkları kişi tarafından tabancayla vurulduİZMİR'in Bornova ilçesinde, D.K. ve bir arkadaşı, tartıştığı S.S. tarafından bacaklarından vuruldu.

05.06.2020 00:27 | Son Güncelleme: 05.06.2020 00:31
2 arkadaş, tartıştıkları kişi tarafından tabancayla vuruldu
İZMİR'in Bornova ilçesinde, D.K. ve bir arkadaşı, tartıştığı S.S. tarafından bacaklarından vuruldu. 2 yaralı hastanede tedaviye alınırken, polis kaçan S.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, saat 22.00 sıralarında 3'üncü Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. D.K. ve kimliği henüz öğrenilemeyen arkadaşı, S.S. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.S., iki arkadaşı tabancayla bacaklarından vurdu. D.K. ve arkadaşı, 64 ABF 427 plakalı otomobile binerek hızla olay yerinden kaçtı. Çamdibi Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanına sığınan yaralılar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
D.K. ve arkadaşının ifadesine başvuran polis ekipleri, S.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İZMİR 2 arkadaş, tartıştıkları kişi tarafından tabancayla vuruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Bornova, Güncel, Haber

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