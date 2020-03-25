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İZMİR 20 küçükbaş hayvanı çalan 2 kişi yakalandı

20 küçükbaş hayvanı çalan 2 kişi yakalandıİZMİR'in Aliağa ilçesinde, ağıldan 20 küçükbaş hayvanı kamyonetle çaldıkları tespit edilip, gözaltına alınan C.Y. ve A.T.K., adliyeye sevk edildi.

25.03.2020 17:29 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:31

20 küçükbaş hayvanı çalan 2 kişi yakalandı

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, ağıldan 20 küçükbaş hayvanı kamyonetle çaldıkları tespit edilip, gözaltına alınan C.Y. ve A.T.K., adliyeye sevk edildi.

Kapukaya Mahallesi Taşocağı mevkisinde yaşayan A.S., evinin yakınında bulunan ağılına gidince, 20 küçükbaş hayvanının çalındığını gördü. A.S. durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın meydana geldiği yerin çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, şüphelilerin C.Y. ve A.T.K. olduğunu ve bu kişilerin 35 HPK 56 plakalı kamyonete yüklendikleri 20 küçükbaş hayvanı, Ödemiş'te hayvancılık yapan H.İ. ve E.A.'ya sattıklarını belirledi. Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, C.Y. ve A.T.K.'yı gözaltına alındı. Hayvanları satın alan H.İ. ve E.A. ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, 20 küçükbaş hayvan da sahibine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan C.Y. ve A.T.K., adliyeye sevk edildi.

İZMİR 20 küçükbaş hayvanı çalan 2 kişi yakalandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Aliağa, Güncel

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İZMİR 20 küçükbaş hayvanı çalan 2 kişi yakalandı

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