Haberler » Güncel » İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber

İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. 80 milyon TL'lik büyük ikramiye çeyrek bilete isabet edince, ikramiye dörde bölündü. Çeyrek biletin satın alındığı iller İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı. İzmir'de biletin hangi bayiden satıldığı henüz bilinmezken, 20 milyon'un sabinin kim olduğunu merak ediliyor.

01.01.2020 16:24 | Son Güncelleme: 01.01.2020 16:47 İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

Bu yıl dörde bölünen büyük ikramiye, çeyrek biletlere isabet etti. , , Bursa ve İstanbul'da satıldığı açıklanan biletleri kimlerin aldığı merak konusu oldu. İzmir'de, biletin hangi bayiden satıldığı henüz bilinmezken, vatandaşlar 2020 yılının talihlisinin ortaya çıkmasını bekliyor.

İKRAMİYENİN DÖRDE BÖLÜNMESİ İYİ OLDU

Konak ilçesinde seyyar bilet satıcılarına giderek aldığı 100 çeyrek bileti kontrol eden Rahmi Demirel (52), "Ben her yıl farklı illerden 100- 150 tane bilet alırım. Bu yıl da 100 bilet aldım, şu anda 50'ye yakın bilete baktım. Sadece birine amorti çıktı. 27 yıldır böyle alırım. Bu bende bir hastalık oldu. 1998 yılında aldığım çeyrek bilete 125 lira isabet etmişti. Bu yıl isabet eden çeyrek biletlerden biri İzmir'de satılmış. Hayırlı olsun. Arkadaş güle güle harcasın. Biletin dörde bölünmesi iyi oldu. Tek bilet olacağına dört kişi faydalanacak" dedi.

"BU YIL İZMİR'E ÇIKACAĞINI SÖYLÜYORDUK"

Çeyrek bilet alan Muzaffer Kaygısız (42) da " İzmir'e çıkmış hayırlı olsun. İnşallah kazanan arkadaş parayı hayırlı yerlerde harcar. Sevindim onun adına. Ben bilet aldım ama henüz bakmadım. Umudum yok, seneye inşallah" dedi. Bülent Üğdül (55) de aldığı 50 adet çeyrek biletten umduğunu bulamadığını belirterek, "Sadece 200 TL'lik amorti çıktı. Başka bir şey yok. Buna da şükür. Şansımı denemek için bu kadar çok bilet aldım" diye konuştu. 20 yıldır bilet satarak geçimini sağladığını söyleyen Nejla Şahin (47) ise, "Bu yıl ilk zamanlarda satışlar biraz yavaştı. Bilet almayı son güne bırakanlar, bu kez bilet bulamadı. Son gün saat 17.00 gibi biletlerimiz bitti. Almaya gelenler de biletsiz kaldı. Biz 'İki yıldır İzmir'e çıkmıyor, bu yıl İzmir'e çıkacak' diyorduk. Talihlinin İzmir'de olduğunu söylüyorduk ama insanlar inanmıyordu. İnşallah iyi birine çıkmıştır" diye konuştu.

BİLETİN NEREDE SATILDIĞI YARIN BELLİ OLACAK

İzmir Milli Piyango Satıcıları Odası Başkanı Paşa Çakmak da talihlinin bileti hangi bayiden aldığını henüz bilmediklerini, bu sorunun yanıtını ancak yarın kurum açılıp sistemden baktıklarında söyleyebileceklerini açıkladı. Çakmak, biletin nerede satıldığını öğrenmek isteyen bayilerin de kendisini aradığını belirtti.


Gaziantep, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:51   Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerden biri İnegöl'den satılmış - Haber
16:50   İsveç'teki Suriyeli sığınmacıdan Yunanistan'a tazminat davası - Haber
16:48   Yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:46   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Libya tezkeresi) Ümit ediyoruz ki bu derece bir davete gerek... - Haber
16:46   Mersin'de 6 ay önce sahte içkiden yoğun bakıma alınan kişi öldü - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:36   Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
1.01.2020 16:53:05