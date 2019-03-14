İzmir 2050'ye Odaklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, değişen iklim koşullarına karşı bir "eylem planı" hazırladı. 2050-2100 dönemine ait iyimser ve kötümser iklim senaryolarının yer aldığı çalışmada, sıcaklıkların artacağı ve yağışların azalacağı tahminiyle, yağmur bahçeleri ile çatı bahçelerinin oluşturulması, refüjlerin ve kaldırımların su tutma hendekleri şeklinde tasarlanması, çim ve okaliptüs ağaçları yerine yerel bitki türlerinin tercih edilmesi gibi öneriler sıralandı.

"Temiz bir çevre" ve "Daha yeşil bir kent" hedefleri doğrultusunda önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğine yön verecek bilimsel çalışmalarından birini daha tamamladı. Değişen iklim koşullarına karşı dayanıklılığı artırabilmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü ile Peyzaj Araştırmaları Derneği tarafından yürütülen "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama" projesinin sonuç raporu açıklandı.

Hazırlanan İzmir İklim Modeli'nde, kent için 2050 ve 2100 yılları dönem aralığındaki iklim senaryoları oluşturuldu ve pilot bölge olarak belirlenen Balçova ilçesinde yoğunlaştırıldı.

YAĞIŞLAR HANGİ AYDA YOĞUNLAŞACAK?

İzmir iklim modelinde "orta iyimser" ve "en kötümser" senaryolar ele alındı. Rapora göre, 2050 yılından sonraki 50 yıllık süreçte İzmir´in alçak kesimlerinde sıcaklık artışı beklenirken, yüksek kesimlerde ise havan giderek soğuyacak ve yıllar geçtikçe ortalama değerler düşecek. Yine aynı senaryoya göre, kentteki yağış rejimi de değişiyor. Yağışlar belirli dönemlerde yoğunlaşacak. Özellikle Mart ve Nisan aylarında meydana gelen yağışlar, 2050 sonrası süreçte Mayıs ayında toplanacak. Kış aylarında yağış miktarı artacak. İlkbahar, yaz ve sonbahar dönemlerinde yağışlar yüzde 50 oranında azala cak. Oluşan bu durumu, tarımı da olumsuz şekilde etkileyecek.

RADYASYON ORANI DA ARTIYOR

Küresel iklim değişikliğine karşı gerekli tedbirler alınmadığı ve ihtiyaç duyulan yeşil alanlar yaratılmadığı takdirde, İzmir´i ciddi bir kuraklık bekliyor. "Dirençli Kentler İçin Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama" projesinin sonuç raporuna göre, iklim değişiklikleri radyasyon oranını da belirgin şekilde artıracak ve yaşanan bu durum, kent nüfusundaki artışla birlikte toplumu da olumsuz etkileyecek .

Kaynak: Bültenler