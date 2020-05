İZMİR 25 yıllık sürprizin arkasından koronavirüs çıktı

Kaynak: DHA

25 yıllık sürprizin arkasından koronavirüs çıktıEGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde görevli Dr. Galip Can Akçınar, Gökçeada'nın 6 mil açığında, Kuzey Ege'de ilk, Ege Denizi'nde 25 yıl sonra yalancı katil balinaların görülmesinde, koronavirüs nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları ve izolasyon süreçleri sonrasında insan kaynaklı gürültülerin azalmasının etkili olduğunu söyledi. Konuyla ilgili olarak, Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Galip Can Akçınar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yalancı katil balinaların, genellikle okyanusların ılıman ve sıcak bölgelerinde görüldüklerinden dolayı Akdeniz'de ziyaretçi olarak kabul edildiğini belirten Akçınar, Ege Denizi'nde şimdiye kadar 4 vaka kaydedilmiş. Bunlardan ikisi 90'lı yılların başında İzmir Körfezi ve Çeşme'de canlı gözlemlenmiş, diğeri ise Yunanistan kıyılarında ölü olarak görülmüş. Biri de bu. Bu türün belirli bir alanda yaşayan yerel grupları olduğu gibi, çeşitli denizler arasında dolaşan grupları da bulunuyor. Yerel gruplar çoğunlukla kalamar, sübye ve balıklar ile besleniyor. Dolaşan gruplar ise, enerji ihtiyaçlarının daha fazla olması sebebiyle yunus, balina, fok ve köpek balığı gibi diğer büyük deniz canlılarını tercih edebiliyorlar dedi.'KARANTİNAYLA GELEN GÜRÜLTÜSÜZLÜK SEBEP OLMUŞ OLABİLİR'Akçınar, deniz memelilerinin balıkçılık faaliyetleri ve kirlilikten etkilendiklerini aktararak, Bunların yanı sıra, özellikle gürültüden çok etkilenirler. Çünkü balina ve yunuslar, sonar işlevi gören özel organlara sahiptir. Bu sayede besinlerini bulur ve birbirleriyle iletişim kurarlar. Dolayısıyla ses bu türler için hayati bir öneme sahiptir. İnsan kaynaklı çeşitli gürültülerin özellikle dişli yunus ve balinaları ciddi derecede etkilediği biliniyor. Karantina nedeniyle insan kaynaklı gürültülerde azalma olması, onların buraya gelmesine sebep olmuş olabilir. Karantinada dünyanın her yerinden normalde gözlemlenmeyen hayvanlara dair görüntüler paylaşılıyor. Sanıyorum diğer hayvanlar gibi sesi kullanarak hayatlarını sürdüren balina ve yunuslar da daha gürültüsüz bir hayatın tadını çıkarıyorlar. Buraya gelmelerine bir başka sebep de şu olabilir; son yıllarda Ege Denizi'nin yüzey suyu sıcaklıklarının yükseldiğine dair bilimsel bulgular var. Dolayısıyla nispeten sıcak ve ılıman suları seven bu tür, muhtemelen sıcaklıktaki artışları da fırsat bilerek, beslenme amacıyla Kuzey Ege kıyılarına kadar gelmiştir dedi.