İZMİR 30 ÇEŞİT DONDURMAYLA 33 YILDIR LEZZETİN ADRESİ

İZMİR'in Foça
ilçesinde, 33 yıldır hizmet veren dondurmacı Nazmi Altıntaş
, Ramazan Bayramı
'nda da müşteri akınına uğradı. Yaptığı 30 çeşit dondurmayla büyük ilgi gören Nazmi Usta, dondurmasının bu kadar lezzetli olmasının sırrını ise doğal meyveler ile taze süt kullanmasına bağladı.
Foça sahilinde 33 yıldır hizmet veren, müşterilerinin büyük bölümünün Giritli sandığı ama aslen Makedonya
'dan Türkiye
'ye göç etmiş Arnavut kökenli bir ailenin çocuğu olan 58 yaşındaki Nazmi Altıntaş'ın işlettiği sakız dondurmacısı, Ramazan Bayramı'nda da müşteri akınına uğradı. Tatil için Foça'yı tercih eden tatilciler, mevsimine göre kullandığı taze meyvelerden 30 çeşit dondurma yapan Nazmi ustadan dondurma yemeden buradan ayrılmıyor. Nazmi usta, antep fıstığı, badem, incir, kek, ceviz, cookies, karamel, kapuçino, blue sky, kakao, krokan, sakız, parça çikolata, vanilya, nane, borovinka, çilek, karadut, kayısı, kavun, kivi, yoğurt, limon, muz, meyve kokteyli, böğürtlen, frambuaz, vişne, meyveli yoğurtlu dondurmalarıyla her damak zevkine hitap ediyor.
LEZZETİN SIRRI TAZE MEYVE VE SÜT
Mesleği babasından öğrendiğini ve dondurmadaki ustalığının temelden geldiğini ifade eden Nazmi usta, dondurmalarının lezzetini ise taze süt ve meyvelere bağlıyor. Kış mevsiminde bile şirin dükkanını açarak ilçe halkını dondurmasından mahrum bırakmayan Nazmi usta, taze meyveleri kendisinin seçtiğini ve bunun yanında da taze sütün lezzetli dondurmanın birinci kuralı olduğunu söyledi. Dondurmacılığa seyyar olarak başladığını ve daha sonra 33 yaz sezonu boyunca Foçalılara hizmet verdiğini dile getiren Nazmi usta, Ben 80 çeşit dondurma yapabiliyorum. Bu kadar çeşit hangi dondurmacıda var. Dondurmanın lezzeti temelden gelir bizde. Süt süt gibi olacak. Şeker şeker gibi olacak. Salep salep gibi olacak. Kaynatması da önemli. Süt şişti pişti. Yok öyle bir şey. Süt tamamen ateşte kaynayacak. Salep 80 derecede çözünür. Her şeyin ayrı bir kaynama derecesi var. Orkide çiçeğinin soğanını bile kendim alıyorum, değirmende öğütüyorum. Salep ve sakız senim için altın değerinde bir şey. Eğer bir malda ucuzluk varsa bir şey katmıştır ona. Kalite taze meyve, taze süt ve maliyetten kaçmamakla olur dedi.
Nazmi ustanın müşterilerinden Saniye Karagöl
, tatil için sürekli Foça'yı tercih ettiğini belirterek, Buranın dondurması meşhurdur. Ben Almanya
'dan tatile geliyorum. Dondurma yemeden gitmem. Herkese tavsiye ederim diye konuştu. Nazmi ustanın dondurmalarını nasıl yaptığını bildiğini söyleyen Gül Erbay, Ben onun imalathanesine girdim, baktım. Doğal meyvelerden taze taze yapıyor. Nazmi amcadan sonra bu dondurmayı yapacak kimse yok. Yani nesilden nesile geçmeyecek gibi görünüyor dedi.
Kaynak: DHA
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