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İZMİR 5,5 aylık kedisi Pamuk'un yaşamasi için yardım istiyor

5,5 aylık kedisi Pamuk'un yaşamasi için yardım istiyorİZMİR'de, 'Pamuk' ismi verilen 5 aylık kedi, 11 Mart'ta ölümcül olan göğüste ve karında su birikmesi 'Islak FIP' hastalığına yakalandı.

10.05.2020 13:01 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:07
5,5 aylık kedisi Pamuk'un yaşamasi için yardım istiyor
İZMİR'de, 'Pamuk' ismi verilen 5 aylık kedi, 11 Mart'ta ölümcül olan göğüste ve karında su birikmesi 'Islak FIP' hastalığına yakalandı. Sahibi Nilhan Dağdelen, 84 gün boyunca her gün iğne vurulmak zorunda olan ve şu ana kadar 55 iğne vurulan Pamuk'un hayatta kalabilmesi için yardım beklediklerini söyledi.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde oturan Nilhan Dağdelen, yaklaşık 5 ay önce doğan bir kediyi sahiplendi. Dağdelen, 3 çocuğundan sonra gelen dördüncü çocuğu olarak nitelendirdiği ve 'Pamuk' ismini verdiği kediyi sahiplendikten kısa bir süre sonra, onun 'Islak FIP' hastalığına yakalandığını öğrendi. Dağdelen, "Hastalığa yakalanan kedilerin hemen hemen hepsinde ölümle sonuçlanan vakalar olduğunu öğrendim. Dünya başımıza yıkıldı. Hem ben hem de çocuklarım çok üzüldük" dedi.
'HALSİZDİ VE TÜM NEŞESİ KAYBOLMUŞTU'
Kedisinin hastalığı hakkında araştırma yaptığını söyleyen Dağdelen, "Bu araştırmam sonunda bir çıkış yolu olduğunu, 84 günlük bir ilaç tedavisiyle, Pamuk'un hayatta kalma şansının olduğunu öğrendim. Vakit kaybetmeden bu tedaviye başladık. Şu ana kadar 55 enjeksiyon işlemi yapıldı ve bu işlemden 29 tane daha yapılması gerek. Şu ana kadar ben elimdeki tüm imkanları seferber ettim. Ancak bu tedavi gerçekten oldukça masraflı bir tedavi. Bundan sonrası için hayvanseverlerden yardım bekliyorum. Hastalığın ilk başlarında Pamuk çok fazla kilo vermişti. Halsizlik vardı ve tüm neşesi kaybolmuştu. Şimdi artık gayet iyi. Ancak bu durumunun sürmesi için tedaviyi tamamlamamız gerek, aksi takdirde her şey başa dönecek. Pamuk'un yaşamasını hem çocuklarım hem de ben her şeyden çok istiyoruz" diye konuştu. İZMİR 5,5 aylık kedisi Pamuk’un yaşamasi için yardım istiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: İzmir, Güncel, Haber

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