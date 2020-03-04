İzmir 5 ilde fetöpdy operasyonu

5 ilde FETÖ/PDY operasyonu(2)

HÜCRE EVİNE OPERASYON İZMİR merkezli 5 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin hücre evi yapılanmasına operasyon düzenledi. Operasyonda, hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç edilen hakim, TSK mensubu, polis ve esnafların da bulunduğu 74 şüpheli gözaltına alındı. Bahse konu hücre evlerinde yapılan aramalarda halen cezaevinde yatan veya firari olarak aranan örgüt mensuplarına verilmek üzere örgüte ait şahıslardan toplandığı değerlendirilen ve özel zarflara konulan toplam 150 bin TL, 10 bin 205 Avro, 25 bin 457 Amerikan Doları para, gizli haberleşme ve veri aktarımının sağlanması için özel program yüklenmiş toplam 69 tablet bilgisayar ve cep telefonu, 39 örgütsel amaçlı kullanıldığı değerlendirilen ankesör kartı, himmet adı altında para toplanan şahısların isimlerinin bulunduğu doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgunlanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA