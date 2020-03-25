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İZMİR 65 yaş üstü evde, 64 yaş sokakta

65 yaş üstü evde, 64 yaş sokaktaKORONAVİRÜS salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılırken, bazıları halen bu sınırlamaya aldırmadan sokağa çıkmaya devam ediyor.

25.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:45
65 yaş üstü evde, 64 yaş sokakta
KORONAVİRÜS salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılırken, bazıları halen bu sınırlamaya aldırmadan sokağa çıkmaya devam ediyor. Kendisine yaşı sorulan ileri yaşlı görünümlü vatandaşların çoğunluğu ise, yaşının 64 olduğunu söylüyor.
Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgını sebebiyle İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırıldı. Yapılan bu sınırlamayla beraber ekipler harekete geçerek, yaptıkları denetimlerle vatandaşları virüs tehlikesine karşın uyarmaya devam ediyor. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar tehlikeyi hiçe sayarak sokağa çıkmayı sürdürüyor. İzmir 'in Karşıyaka ilçesinde kendisine yaşı sorulan ileri yaşlı görünümlü vatandaşların çoğunluğu ise, yaşının 64 olduğunu söylüyor. Yaşının 65 üstü olduğunu söyleyen vatandaşlardan bazılarıysa, "Dışarı çıkmaya mecbur kaldım" diyerek kendini savunuyor.
'TEDİRGİNİM AMA SOKAĞA ÇIKMAK ZORUNDA KALDIM'
63 yaşında olduğunu söyleyen vatandaşlardan Hüseyin Öztürk ise, "Ben 65 olmadığım için çıktım mümkün olduğu kadar evde kalsınlar. Torunlarına alışveriş yaptırsınlar" diye konuştu. Kendisine yaşı sorulan ileri yaşlı görünümlü vatandaşlardan biri ise, "Ben 64 yaşındayım beni çekmeyin" dedi.
Banka sırası bekleyen vatandaşlardan Yeşim Dombalak, "Ben 81 yaşındayım. İnternetten banka ödemelerimi yapmayı bilmiyorum. Çok korkuyorum, tedirginim ama sokağa çıkmak zorunda kaldım. Tansiyonum var, şekerim var. Evden çıkmak istemiyorum ama zorunda kaldım. Evim buraya yakın ve hemen geri döneceğim" diye konuştu.
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İZMİR 65 yaş üstü evde, 64 yaş sokakta

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, İçişleri Bakanlığı, Wuhan, İzmir, Güncel

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İZMİR 65 yaş üstü evde, 64 yaş sokakta

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