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İZMİR 7 yaşındaki Uğur için uygun donör aranıyor

7 yaşındaki Uğur için uygun donör aranıyorBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, yaklaşık bir ay önce annesiyle birlikte tedavi olmak için İzmir'e gelen lösemi hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz, 7'nci kür kemoterapi tedavisini tamamladı.

04.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 04.05.2020 09:27
7 yaşındaki Uğur için uygun donör aranıyor
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden, yaklaşık bir ay önce annesiyle birlikte tedavi olmak için İzmir'e gelen lösemi hastası 7 yaşındaki Uğur Akyüz, 7'nci kür kemoterapi tedavisini tamamladı. Bir aydır hastanede kaldığını ve oğlunun bir an önce iyileşmesini istediğini söyleyen Bedevi Akyüz (30), "İnsanlar evden çıkmadığı için kan bağışları çok azaldı. İnsanlardan kök hücre bağışı yapmalarını ve hem Uğur, hem de tüm hasta çocuklar için bir umut olmalarını istiyorum" dedi.
Ayvalık'ta yaşayan 2 çocuk annesi Bedevi Akyüz'ün yaklaşık bir ay önce Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürdüğü oğlu Uğur'a, lösemi teşhisi konuldu. Uğur Akyüz, tedavisi için İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Uğur'un hastalığını duyan Ayvalık Mecit Ataklı İlköğretim Okulu'ndaki öğretmeni Seher Özben, öğrencisi için sosyal medyadan bir kök hücre bağışı kampanyası başlattı. Kampanya Ayvalık'ta yoğun ilgiyle karşılandı ve 3-4 günde 200 kişi bağışçı oldu. Fakat İzmir'de gördüğü kemoterapinin 7'nci kürünü tamamlayan Uğur, hala iyileşebilmek için uygun donör bulunmasını bekliyor.
Bedevi Akyüz, koronavirüs salgını günlerinde oğluyla birlikte hastanede olduğunu belirterek, "Çok zor günler yaşadık, Allah kimsenin başına vermesin. Oğlum çok sıkılıyor, çok zor durumda. Şu anda ilik testi yapacaklar. Ben eşim ve 3 yaşındaki oğlumdan ilik aldılar. 3 ay süresi var, nakil olabilmesi için. Biz de insanlar bağış yapsın istiyoruz. Bizim çocuğumuza uymasa bile bekleyen binlerce çocuktan birine uysun. İnsanlardan en yakın Kızılay'a gidip kök hücre bağışçısı olmalarını istiyorum. Çocuklara umut olsunlar" dedi.
'DESTEK BEKLİYORUZ'
Uğur'un öğretmeni Seher Özben ise kök hücre bağışı için çağrıda bulunarak, "Kızılay'la görüşmeler yaparak program hazırladık. AHBAP Platformu da destek vereceğini söyledi. Koronavirüs salgınının iyileşme sürecinde, bayram sonrasında Ayvalık halkı Kızılay aracı ile buluşmayı bekliyor. Öğrencimizin kemoterapi süreci izleniyor. Çevre illerden de çok güzel dönüşler oldu. İzmir halkı da çok destek verdi, tüm Türkiye'den destek bekliyoruz. Aileden alınan kan uyumlu çıkmazsa, bağışçılar devreye girecek. Uğur'un için başlayacak kampanya kapsamında belki başka hasta ve bağış bekleyen çocuklarımıza faydamız olur" diye konuştu. İZMİR 7 yaşındaki Uğur için uygun donör aranıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Ayvalık, İzmir, Güncel, Haber

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