Haberler » Güncel » İzmir-8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı - Haber

İzmir-8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı

8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltıİZMİR'in Çeşme ilçesinde yasadışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybettiği facia ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

12.01.2020 17:01 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:07
8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı
İZMİR'in ilçesinde yasadışı yollarla 'a geçmeye çalışan 19 kaçak göçmenin taşındığı fiber teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişi hayatını kaybettiği facia ile ilgili bir şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan göçmenlerden geriye, çocuk ayakkabıları, kimlikler, can yelekleri ve kıyafetler kaldı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında Yalı Mahallesi Şifne Koyu'nda meydana geldi. 19 göçmenin bulunduğu fiber tekne koydan çıktı ve bir süre sonra henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Denize düşen kaçakların yardım çığlıklarını duyanlar durumu sağlık, jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, denizde bulunan göçmenlere müdahale etti. Ekiplerin yaptığı çalışmada 8'i çocuk 11 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kurtarılan 8 kişi ise sağlık ekiplerince Çeşme Alpen Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 kişinin hastanede tedavisi sürerken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. Cansız bedenler ise İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Büyük çoğunluğunu Suriye uyrukluların oluşturduğu 8'i çocuk olmak üzere 11 göçmenin hayatını kaybettiği olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Sahil Güvenlik ekipleri denizde, jandarmaya bağlı ekipler ise karada çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, olayla ilgisi olduğu iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
ÇOCUK AYAKKABILARI SAHİLDE
Hayatlarını kaybeden göçmenlerin eşyaları, sahilin çeşitli yerlerinde bulundu. Göçmenlere ait çocuk ayakkabıları, kimlikler, can yelekleri ve kıyafetler jandarma ekipleri tarafından toplandı. Ayrıca, fiber teknenin batması sonucunda hayatını kaybeden göçmenlerden birinin de hamile olduğu öğrenildi.
İzmir-8'i çocuk 11 göçmenin öldüğü faciaya 1 gözaltı

Yunanistan, Çeşme, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:58  Spor fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı - Haber
17:58  Aksaray otomobil takla attı 5 yaralı - Haber
17:58  Van kimyasal madde ile intihara kalkıştı, afad binayı boşalttı - Haber
17:57  Bitlis'teki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu - Haber
17:56  Karamollaoğlu, Saadet Partisi Elbistan İlçe kongresinde konuştu - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
14:34  Mutfakta oturan babasına kurşun yağdırdı! Sebebi, evcil hayvana şiddet - Haber
12.01.2020 18:00:06