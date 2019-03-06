İzmir 8 Yaşında Ama Boyu Sadece 70 Santimetre

Kaynak: DHA

İzmir'in Torbalı ilçesinde, daha anne karnındayken yakalandığı Mikrosefalik Osteodisplastik Primordial Dwarfism Tip 2 (Anne karnından başlayan ileri derecede büyüme geriliği ve organ bozukluklarıyla karakterize olan sendrom) hastalığı nedeniyle 8 yaşında olmasına rağmen boyu 70 santimetre, başı yaşıtlarına göre küçük ve iskelet bozuklukları olan Burak Özbek'in gelişimi son yıllarda iyice durdu. Bedriye Özbek, beynin sağ tarafındaki damarlarında da tıkanıklık bulunan oğlununun sağlığına kavuşabilmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan yardım istedi.Çaybaşı Mahallesi'nde yaşayan Bedriye Özbek, 9 yıl önce 3'üncü çocuğuna hamile kaldı. Anne karnındayken bebeğinin cücelik, iskeletsel anormalliler ve olağan dışı küçük baş boyutu olarak nitelenen ve ender görülen MOPD Tip 2 hastası olduğu belirlendi. Ancak, buna rağmen Özbek, 'Burak' adını verdiği oğlunu dünyaya getirdi. 35 santimetre boyunda doğan ve doğumundan itibaren de tedavisine başlanan talihsiz Burak, şu an 8 yaşına geldi. Boyu bugüne kadar sadece 35 santimetre uzadı. 9 aylık bebek kıyafetleri giyen Özbek'in gelişimi son yıllarda daha da durdu. Son bir yılda boyu sadece 1 santimetre uzadı. Özbek, kol ve bacaklarındaki kemiklerin incelmesi, omurgasında yana eğrilik ve bilek kemiklerinin kısalması gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 33 yaşındaki Bedriye Özbek, beyninin sağ tarafındaki damarlarda tıkanma da bulunan oğlu Burak Özbek'e, doktorların fiziki gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle müdahalede bulunamayacaklarını söylediğini belirtti.OĞLUNA ÇARE ARIYORKonuşma ve zekasında herhangi bir sorun olmayan oğlunun hastalığı nedeniyle günlük yaşam, eğitim, arkadaş ve beslenme gibi genel ilişkilerinde olumsuz etkilendiğine dikkati çeken anne Özbek, Oğlum evde özel eğitim görüyor. Yaşıtlarının kendisinden daha uzun olduğunu görünce üzülüyor. Bu durum onun psikolojisini bozuyor. Doktorlar oğlumun en fazla 1 metre 35 santimetre boyunda olabileceğini söylemişlerdi. Ancak, son bir yılda uzaması neredeyse durdu. Eğer biricik evladımın hastalığına çare varsa yetkililerden ve Sağlık Bakanlığı'ndan yardım bekliyorum. Belki bir çaresi vardır. Oğlumun gözümün önünde eriyip, gitmesine gönlüm razı olmuyor. Oğlumun tedavisi konusunda bize yardımcı olunması bizi hayata bağlar, moralimizi yükseltir dedi.Özbek, diğer 2 çocuğunda ise hiçbir sağlık sorunun bulunmadığını da kaydetti. Hastalığına rağmen umudunu kaybetmeyip, etrafına neşe saçan Burak Özbek, Sağlığıma kavuşacağım günü iple çekiyorum. Ben de yaşıtlarım gibi rahat bir şekilde koşup, oynamak istiyorum dedi.