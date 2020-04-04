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İZMİR 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu olduİZMİR'de yaşayan 84 yaşındaki Veli Seven, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu.

04.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:24
84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu
İZMİR'de yaşayan 84 yaşındaki Veli Seven, koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Sağlık çalışanlarının alkışlarla uğurladığı Seven, Urla 'da karantina altına alındı.
Kentteki bir huzurevinde kalan Veli Seven, ateşinin çıkması üzerine Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uygulanan Kovid-19 testi pozitif çıkan Seven, hastanede tedavi altına alındı. İlaç tedavisine başlanan Seven'e daha sonra iki test daha uygulandı. Bu testlerin negatif sonuç vermesi üzerine Seven'in taburcu olmasına karar verildi. Alkışlarla hastaneden uğurlanan Seven, sağlık çalışanlarından haklarını helal etmelerini istedi. Seven'in taburcu olma anı, hastanenin sosyal medya hesaplarından da 'Birlikte başardılar' başlığıyla "Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi çalışanları, koronavirüs enfeksiyonunda tedavi gören hastayı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşadı" sözleri ile paylaşıldı. Urla'da karantina sürecine alınan Veli Seven şunları söyledi:
"Benim dizlerim ağrıyordu. Ama hastaneye gidince başka hastalıktan şüphelendiler. 15 gün kaldım. Sonra taburcu ettiler. Geçen salı çıktım. Şimdi Urla'da kalıyorum. Çok şükür iyiyim. Herkese teşekkür ederim." İZMİR 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Bornova, Urla, Güncel

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İZMİR 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu
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