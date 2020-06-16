Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı

İzmir Karabağlar'da alkollü olduğu belirtilen bir vatandaş, intihar etmek için çıktığı 9. kattaki evinin penceresinden kendi boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen vatandaş ağır yaralandı.

16.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 16.06.2020 16:24

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen Mehmet K. (55), intihar etmek için 9'uncu kattaki evinin penceresinden kendini boşluğa bıraktı.İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., ağır yaralandı.

9. KATTAKİ EVİNİN PENCERESİNE ÇIKIP BAĞIRMAYA BAŞLADI

Olay, bugün saat 08.00 sıralarında, İnönü Caddesi 361 numarada bulunan bir apartmanın 9'uncu katında meydana geldi. Ailevi problemler yaşadığı ve alkollü olduğu iddia edilen Mehmet K., evinin penceresine çıkıp, bağırmaya başladı. Mehmet K.'yı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

HAVA YASTIĞINA DÜŞTÜ

İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri apartmanın önüne hava yastığı açtı. Bir süre bağıran Mehmet K., daha sonra çevredekilerin endişeli bakışları arasında kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen Mehmet K., çevrede hazır bekleyen sağlık ekipleri tarafından, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Burada tedaviye alınan Mehmet K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Öte yandan, Mehmet K.'nın kendisini boşluğa bırakma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı
Alkollü vatandaş, 9. kattaki evinin penceresinden kendini aşağıya bıraktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karabağlar, Mehmet K, İzmir, 3. Sayfa, Haber
Yorumlar (5)
GELEN GİDER KONAN GÖÇER: Anlayışınıza teşekkür ederim.
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EFSANE: hiç olurmu bizim millet gereksiz ve zararlı mahlukatlara merhamette sınır tanımazlar
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NEFSİM SEN ÖLMEZ MİSİN ÖLENLERİ GÖRMEZ MİSİN: günahkar haliyle ölümü arzulayan gafil kişi! insanın hayatı tamamen sona ermez, sadece değişir, dünya hayatı biter berzah hayatı başlar, berzah hayatı biter sonsuz ahiret hayatı başlar ve hiç bitmez. şu an dünyada yaşamamız büyük nimettir, dünyadan göçmeden ahiret azığımızı hazırlamayı unutmayalım, ALLAH''I VE RASULÜNÜ çok sevelim, emirlerine uyalım, yasaklarından sakınalım, tövbe ve istiğfarı hiç bırakmayalım. İSLAM üzere yaşayalım, İSLAM üzere ölelim, firdevs cennetine dahil olalım, İNŞALLAH.
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