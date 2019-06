İzmir Acı bayram

Kaynak: DHA

Acı bayram İzmir 'de yaşayan şehit yakınları Ramazan Bayramı 'nın ilk gününde Kadifekale Hava Şehitliği'ni ziyaret etti. Evlatlarının şehit haberini yıyar önce alanların acısı da birkaç yıl önce alanlar kadar tazeydi.Şehitlikte Türk bayrakları asılı mezarlara çiçek bırakan aileler, mezarları temizledi, yakınları için dualar okudu. Oğlunu 1998 yılında kaybeden baba İlhan Karadoğan, piyade üsteğmen Osman Karadoğan'ın bayramdaki ilk ziyaretçisi oldu. Tek oğlunu toprağa verdiğini anlatan Karadoğan, "5 Şubat'ta PKK ile çatışmada şehit oldu. 7 Şubat da doğum günüydü, 27 yaşına girecekti. Her bayramda buraya gelirim. Bir kızım, bir oğlum vardı. Şehit oldu, yapacak bir şey yok" dedi. Oğlu Okan Özkuman'ın mezarı başında oturan gözü yaşlı anne Müberra Özkuman da "1992'de Tunceli 'de öldü. Bugün bayram ama ben ne hissedeyim, sadece üzülüyorum. Tek evladımdı. Ona her bayram gelirim" diye konuştu.25 YIL ÖNCEYİ BUGÜN GİBİ YAŞIYOR1994 yılında Van 'da şehit olan kardeşi Engin Demirci 'yi ziyaret eden Bilgin Demirci de kardeşinin mezarına su döküp temizleyerek, çiçeklerini tazeledi. Ailesi olarak yıllardır aynı üzüntüyü paylaştıklarını dile getiren Demirci, şunları söyledi:"Kardeşim Van'da şehit oldu. O günden bugüne üzüntümüz unutulacak gibi değil. Sanki bugün gibi hissediyoruz. Bir yandan da az da olsa güzel haberler alıyoruz. Katiller tek tek temizleniyor ülkemizden. Türkiye 'yi bölüp parçalamak isteyen hainlerle mücadelemizi aşacağız inşallah. Ülkemizi parçalama girişimlerinin üstesinden gelinmesi bizi mutlu ediyor. Bayrağımız altında güçlü olmak bizi memnun ediyor. Bu insanlar canını feda etmeseydi bayramların yaşanması zordu. Kardeşimin acısını unutmam mümkün değil. Sanki bugün yaşıyoruz. 25 yıl oldu. Unutmak çok zor. Her bayram geliyoruz. 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü ve diğer özel günlerde burayı ziyaret ediyor, dualarımızı okuyoruz."OYUN ARKADAŞINA DUA ETTİKadifekale Hava Şehitliği'nin her yaştan ziyaretçileri arasında iki kız kardeş Ceren Tayboğa ve kardeşi Azra Tayboğa da yer aldı. 2010 yılında şehit olan Serhat Aslan 'ın kabrini ziyaret eden Tayboğa kardeşler yakınları ve tüm şehitler için dua etti. Şehit Aslan'ı oturdukları mahalleden tanıdığını belirten abla Ceren Tayboğa, "Buraya gelince çok duygulanıyorum. Buradan her geçişimde savaşları düşünüyorum, içimi hüzün kaplıyor. Sadece biri için değil hepsi için dua ediyorum. Serhat ağabey öldüğünde ben küçüktüm. Tek anımız mahallede oynadığımız oyunlardı. Allah hepsine rahmet versin" dedi.