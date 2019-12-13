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İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.

13.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:20İzmir açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesi açıklarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen ekipler tarafından tespit edilen hareketli lastik bot, durdurularak içerisindeki 23 Kongo, 6 Mali, 4 Afganistan ve 2 Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen (15 erkek, 9 kadın, 11 çocuk) yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar, yapılan işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bademli, Dikili, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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