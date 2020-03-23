Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İzmir açıklarında 6'sı çocuk 30 göçmen kurtarıldı - Haberler

İzmir açıklarında 6'sı çocuk 30 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve sürat teknesi ile Ege Denizi üzerinden Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla gitmek isteyen sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

23.03.2020 09:53 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:53
İzmir açıklarında 6'sı çocuk 30 göçmen kurtarıldı
İzmir 'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında lastik bot ve sürat teknesi ile Ege Denizi üzerinden Yunanistan adalarına yasa dışı yollarla gitmek isteyen sığınmacılar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Sığınmacılar işlemleri için İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, dün Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, sığınmacıları taşıyan lastik botu tespit etti. Bot içerisindeki 9 Kongo, 4 Togo, 3 Orta Afrika, 2 Angola, 2 Somali ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere 5'i çocuk toplam 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekipler Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında da sürat teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından bahse konu sürat teknesi tespit edilerek içerisindeki Suriye uyruklu 1'i çocuk 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Çeşme, İzmir, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Onkoloji hastalarına ziyaretçi kabul etmeyin uyarısı - Haberler Koronavirüsün hızlı yayılmasıne sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü - Haberler Koronavirüsle mücadelede mümkünse her gün banyo yapılmalı - Haberler Evde kalmaktan sıkılan gençler sokağın ortasına masa kurup okey oynadılar - Haberler Tokyo 2020 Olimpiyatları Covid-19 nedeniyle ertelenebilir, resmi karar bekleniyor - Haberler Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi - Haberler Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı - Haberler Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti - Haberler Koronavirüsle mücadele sürerken asılsız paylaşımlar yapan 31 kişi gözaltına alındı - Haberler Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor - Haberler "En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Loading