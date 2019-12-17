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İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 69 kaçak göçmen yakalandı.

17.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:11İzmir açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı
'in ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 69 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri yaptıkları iki ayrı operasyonla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 13'ü çocuk 69 yabancı uyruklu şahsı ölüme yolculuk esnasında yakaladı.

Ekipler ilk olarak dün sabah saatlerinde Dikili ilçesi Denizköy açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 16 Kongo, 14 Orta Afrika, 1 Gine, 1 Komor, 1 Sudan ve 1 Togo uyruklu olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmen (17 erkek, 8 kadın, 9 çocuk) yakalandı.

Daha sonra ise bir ihbar da akşam saatlerinde geldi. Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bildirildi. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 31 Somali, 3 Mali ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen (17 erkek, 14 kadın, 4 çocuk) yakalandı.

Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Dikili, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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