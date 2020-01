İzmir Adliyesi'nden deprem bölgesi için yardım çağrısı

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından, İzmir 'de bulunan adliyelerde yardım kampanyası başlatıldı.

Elazığ 'da dün saat 20.55'te meydana gelen Sivrice merkezli Richter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir Adliyesi'nden yardım çağrısı yapıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak amacıyla başlatılan yardım kampanyası için yapılan açıklamada, "Elazığ ve Malatya illeriyle ilçelerinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileriz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza destek olabilmek amacıyla, İzmir'deki tüm adliyeler olarak, İzmir Adliyesi ek hizmet binasının (İzmir Adalet Mahallesi Haydar Aliyev Cad. No. 5 ve No. 7 Bayraklı) zemin katında yardım toplama birimi oluşturulmuştur. Bugünden itibaren, 02/02/2020 gününe kadar, deprem bölgesine gönderilmek üzere mevsim koşullarına ve her yaş grubuna uygun yardımlarınızı (battaniye, kaban, giysi, kitap, oyuncak) bir koli içerisinde ilgili birime en kısa sürede teslim ederek katkıda bulunabilirsiniz. Gün birlik ve dayanışma günü" ifadeleri kullanıldı.