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İzmir Adliyesinde koronavirüs tedbirleri

İzmir Adliyesinde koronavirüsle mücadele kapsamında bina girişlerine hassas ateş ölçerle önlem alındı.

20.03.2020 11:38 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:38
İzmir Adliyesinde koronavirüs tedbirleri
İzmir Adliyesinde koronavirüsle mücadele kapsamında bina girişlerine hassas ateş ölçerle önlem alındı.
İzmir Adliyesinde virüs tedbirleri kapsamında bina girişlerine hassas ateş ölçerler konulup ölçüm yapılacak. Görevli memurlar, 38 derece ve üzerinde ateşi olanların tespit etmesi halinde bu kişileri sağlık kurumuna yönlendirecek.
Ayrıca adliye ana hizmet binasına giriş ve çıkışlar C kapıdan yapılacak.
E kapısı yalnızca otopark için kullanılacak.
A ve D kapıları ise tamamen kapatılacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : İzmir, Güncel

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