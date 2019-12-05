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İzmir Adliyesine yönelik saldırı davasına devam edildi

İzmir Adliyesine yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında kullanılan bomba yüklü otomobili temin ettiği ve daha sonra yurt dışına kaçtığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

05.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:08İzmir Adliyesine yönelik saldırı davasına devam edildi
Adliyesine yönelik terör örgütü PKK'nın saldırısında kullanılan bomba yüklü otomobili temin ettiği ve daha sonra yurt dışına kaçtığı belirlenen Abdulkahar Karasaç ile irtibatı olduğu öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.
İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsa Zorlu katılmazken, avukatı hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı, firari Abdulkahar Karasaç hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı yönündeki yazının mahkemeye ulaştığını bildirdi.
Sanık avukatı, bir süre önce askerden dönen Zorlu'nun, hakkındaki adli kontrol kararı nedeniyle iş bulamadığını belirterek, söz konusu kararın kaldırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık İsa Zorlu'nun adli kontrolünün devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Davanın geçmişi
İzmir Adliyesi C Blok girişinde 5 Ocak 2017'de bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen terör saldırısında, 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerle çatışmaya giren trafik polisi Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can şehit olmuş, 9 kişi yaralanmıştı.
Olayda kullanılan otomobilleri temin eden ve 1 Ocak 2017'de Hakkari Esendere Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı tespit edilen Abdulkahar Karasaç'la irtibatı olduğu iddia edilen İsa Zorlu yakalanmış, hakkında dava açılan Zorlu, ilk duruşmada tahliye edilmişti.

İzmir, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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